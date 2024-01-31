Коммунальные предприятия упадут в еще больший кризис из-за возможного увеличения цен на свет.

Повышение тарифов на электроэнергию в два раза может привести к тому, что государству не хватит средств на новых субсидиантов и их будут сокращать. Кроме того, такое решение может углубить финансовый кризис других коммунальных предприятий, рассказал корреспонденту УНИАН председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Сейчас ведутся разговоры, что нам не хватает денег в бюджете, и о том, что количество субсидиантов надо уменьшать. Будет ли хватать денег? Возможно, суммы, которую выделят, хватит. Впрочем, уменьшат количество субсидиантов. Найдут какую-нибудь лазейку", – считает Попенко.

Вместе с тем, эксперт по коммунальным услугам считает, что удвоение стоимости света может привести к тому, что украинцы начнут меньше платить за другие коммунальные услуги, которые до сих пор запрещено отключать за неуплату счетов. Это, в свою очередь, может углубить финансовый кризис в котором находятся коммунальные предприятия.

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Дело в том, что с начала полномасштабной войны Кабмин запретил начисление штрафов, пени и инфляционных начислений за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Также запрещено отключать жилищно-коммунальные услуги за неуплату или неполную оплату. Однако с января 2024 года для света эта норма не действует. Учитывая это, водоканалы, теплокоммунэнерго и газопоставщики рискуют недополучить средства, которые пойдут на оплату электроснабжения.

"Люди будут пытаться рассчитаться за электроэнергию, а долги за другие коммунальные услуги будут расти. Не будут платить водоканалам, за газ и отопление. Люди не будут платить за те услуги, которые сейчас законом нельзя отключить", – считает эксперт Олег Попенко.

Повышение тарифов на свет: что известно

По словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Украине могут поднять вдвое. В таком случае тариф будет составлять чуть меньше 6 гривен.

Одновременно с этим, с понедельника 29 января украинцам начали отключать электроэнергию. Первыми на очереди стоят те, кто задолжал больше всего или же много месяцев не платит кладовое.

Эксперты считают, что в 2024 году власти не будут повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. Однако диапазон цены может составлять 3,5-4 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль успокоил украинцев: до конца этой зимы не планируется пересмотр тарифов на электричество. Он останется на уровне 2 грн 64 копеек за киловатт-час.

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