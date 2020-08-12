Спасет ли энергорынок электроэнергия для населения по 1 копейке за киловатт

Украинское правительство уже шестой месяц пытается в ручном режиме урегулировать острейший энергетический кризис. Наподобие эквилибриста, выступающего под куполом цирка, чиновники стараются сбалансировать энергосистему, которую на грань выживания поставило бурное развитие «зеленой» генерации и недальновидные управленческие решения.

Больше всего досталось крупным государственным энергокомпаниям, на плечи которых возложили с одной стороны специальные обязательства по обеспечению населения дешевой электроэнергией, а с другой, – выполнение госгарантий по полному выкупу всей выработанной «зеленой» электроэнергии в стране по одним из самых высоких тарифов в мире.

И если вторую проблему постарались решить в парламенте путем принятия закона об урезании ставки «зеленого» тарифа, что многим отраслевым экспертам кажется недостаточной мерой, то с первой проблемой сложнее: отменять специальные обязательства, то есть поднимать тарифы для населения, руководство страны боится.

Поэтому Кабинет министров в начале августа утвердил переходную модель положения о возложении специальных обязанностей (ПСО), которая предусматривает уменьшение доли электроэнергии, которую госпредприятие «Энергоатом» обязан поставлять для нужд населения с прежних 80 до 50-55 процентов, а для «Укргидроэнерго» эта доля снижена с 35 до 30 процентов.

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Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, данное решение позволит «Энергоатому» и «Укргидроэнерго» продавать больше своей электроэнергии на рынке для промышленных потребителей, что улучшит финансовое положение госкомпаний, а отечественный бизнес получит более дешевую электроэнергию.

«Будет увеличен отпуск электроэнергии, которую госкомпании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» смогут продавать по двухсторонним договорам и на других сегментах рынка. Это улучшит финансовое положение этих госкомпаний, это поставит на понятный уровень отношения на энергетическом рынке», - сказал Шмыгаль.

В то же время, Кабмин обязал эти две госкомпании продавать по цене 1 копейка за киловатт электроэнергию для нужд населения государственной компании «Гарантированный покупатель», которая затем перепродает эту электроэнергию региональным поставщикам.

Однако, не стоит преждевременно радоваться почти бесплатной электроэнергии: тарифы для населения не изменятся. Это сделано главным образом для того, чтобы поправить финансовое положение «Гарантированного покупателя» и позволить ему хотя бы начать погашать накопившиеся многомиллиардные долги и вовремя оплачивать текущие платежи перед теми же «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго», а также перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Спасательный круг для атомной энергетики

Все годы независимости атомная генерация оставалась островом стабильность в бушующем море украинской энергетики. И не удивительно, ведь устойчивое положение «Энергоатома» не только гарантировало нормальную работу энергосистемы, но и безопасную эксплуатацию атомных электростанций.

Пока не наступил 2020 год, а правительство не решило за счет этой госкомпании решить если не все, то большинство проблем в энергетике. В итоге проблем только прибавилось, благо, что действующий Кабмин умеет признавать некоторые свои ошибки и оперативно пытается их исправлять.

Как сообщил в своем блоге и.о. президента «Энергоатома» Петр Котин, только за июнь-июль 2020 года «Гарантированный покупатель» нарастил свой долг перед «Энергоатомом» на 3 миллиарда гривень.

По его словам, «Гарантированный покупатель», который до изменения механизма ПСО получал 80 процентов электроэнергии с атомных станций по себестоимости (около 57 копеек за киловатт), не был способен ее продавать в полном объеме и вовремя рассчитываться, в результате долг перед «Энергоатомом» на сегодня составляет почти 9 миллиард гривень с устойчивой тенденцией к ежемесячному росту примерно на полтора миллиарда гривень.

Глава «Энергоатома» отметил, что благодаря принятым правительством изменениям ежемесячно компания дополнительно получит почти миллиард гривень, что существенно улучшит ее финансовое положение.

«Энергоатом» получит свободный и конкурентный доступ на рынок двусторонних договоров - на равных условиях с другими участниками рынка. Кроме того, в компании начнут поступать оборотные средства. Для сравнения: в пределах текущей модели ПСО в августе 2020 года поступления «Энергоатома» за фактически отпущенную продукцию составят лишь 2,75 миллиарда гривень, что не покрывает основных операционных и производственных затрат компании. Однако, по новой переходной модели ПСО среднемесячные поступления компании составят около 3,5 миллиарда гривень, финансово-хозяйственная деятельность компании будет сбалансированной, а за счет, в том числе, сокращения расходов на топливную программу, обеспечит годовой доход на уровне до 800 миллионов гривень», - отметил он.

Также Котин рассчитывает, что данная модель ПСО позволит оздоровить и стабилизировать национальный рынок электроэнергии: прекратится взаимное наращивание долгов между участниками рынка и прекратится практика образования небалансов, которые фактически потребляются и оплачиваются с дисконтом, соответственно исчезнут манипулятивные схемы их перепродажи.

Однако, не все так хорошо в Датском королевстве. 11 августа в «Энергоатоме» заявили, что правительство все еще не опубликовало постановление об измении специальных обязательств, которое было принято еще 5 августа. Обычно, задержки с публикацией подобных важных документов являются не очень хорошим знаком, а ведь каждый день проволочки усугубляет проблемы в госкомпании и в целом на рынке электроэнергии.

Временное решение хронических проблем

Как сообщил эксперт в сфере энергетики Сергей Дяченко, решение правительства об изменении ПСО хоть и является позитивным, но основной проблемы энергорынка не решает.

«Для «Энергоатома» это решение правительства позитивное. Поможет улучшить финансовую ситуацию, увеличить загрузку. Атомную энергетику вообще зажали. Падение атомной энергетики до 40 процентов в энергобалансе – такого не было за всю историю. «Атомка» обычно была 50 процентов, а после начала войны и до 60 процентов доходило, когда у тепловиков были проблемы с поставками угля. Однако, первоочередная проблема у нас сейчас – это развитие «зеленой» энергетики. Это результат безответственного отношения энергетического руководства к Украине. То есть люди просто наживались, не думая ни о чем», - сказал эксперт.

По его мнению, высокая доля «зеленой» энергетики в балансе страны не позволит «Энергоатому» по максимуму использовать свои возможности и поставлять на рынок большое количество дешевой электроэнергии.

К тому же не стоит забывать, что большая часть электроэнергии, произведенной на атомных электростанциях, поставляется для нужд населения по регулируемой государством цене. Поэтому, как считает Дяченко, цена в Украине на электроэнергию не сильно снизится даже после увеличения рыночной доли атомной энергетики.

«Даже если «Энергоатом» по полной заключит договора, то все равно мощности «зеленой» энергетики будут оплачиваться, даже если они не будут работать. Поэтому потребители вряд ли что-то от этого выиграют. Потому-что мы обязаны выкупать «зеленую» энергетику. Если для потребителей ситуация и изменится, то не сильно», - отметил он.

Выходом из этой патовой ситуации могла бы стать отмена ПСО, как это было сделано с 1 августа этого года на рынке природного газа. Однако, как отмечает Дяченко, это может только ухудшить ситуацию. По его словам, с одной стороны это приведет к моментальному существенному росту цен на электроэнергию для населения, а с другой - цены для промышленных потребителей, вопреки ожиданиям, не снизятся. Всему виной излишняя монополизация производства электроэнергии в стране.

Без конкуренции цены пойдут вверх

«ПСО - это попытка залатать дырки. Рынок нельзя было запускать при монопольной структуре производства. Если сейчас отпустить, убрать регулирование, то вы получите трех монополистов на рынке, которые производят 90 процентов электроэнергии - «Энергоатом», ДТЭК и «Укргидроэнерго», - отметил Дяченко.

По его словам, если сегодня государство отменит специальные обязательства, то цена на электроэнергию для населения в лучшем случае вырастет до 3 гривень за киловатт с максимальных на сегодня 1,6 гривень за киловатт.

«Будет очень серьезное подорожание. По моим прикидкам, если цена вырастет до 3 гривень за киловатт, то это еще будет очень хорошо. Некоторые аналитики говорят, что цена может подскочить и до 5 гривень за киловатт. Вот вам и результат отмены ПСО – 3 гривны это уже существенно. Сейчас максимальный тариф для населения 1,6 гривны», - отметил он.

Более того, население будет платить за электроэнергию больше, чем промышленные потребители, что является нормальной практикой в развитых странах, ведь поставлять электроэнергию крупному заводу менее затратно, чем в сотни квартир.

«Население будет получать электроэнергию на 30 процентов дороже, чем сейчас платит промышленность. Это нормальная ситуация, во всем развитом мире так. Помимо повышенных затрат при поставках электроэнергии населению в сравнении с промышленностью, бизнес также будет выигрывать конкуренцию за доступ к более дешевым источникам энергии, то есть к атомной энергии», - отметил он.

Разбавить монополизм на украинском рынке помог бы импорт, однако на сегодня в объединенную энергосистему Украины технически существует возможность поставок только из России, которая уже шестой год воюет против нашей страны и известна на весь мир своей страстью к использованию энергетических ресурсов в качестве средства давления на партнеров, а также из Беларуси, объем поставок из которой на украинский рынок вряд ли смог бы составить конкуренцию и оказать существенное влияние на внутренние цены.

Единственный выход – синхронизация с европейской энергосистемой. При этом, как сообщил Дяченко, Украина сможет начать поставки электроэнергии из ЕС не ранее, чем через пять-семь лет.

«Если импортировать из Европы, то я руками и ногами «за». Но если мы сейчас серьезно займемся этим вопросом, то пять-семь лет только займет переход на параллельную работу c ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). Опять же, это будет стоить около 3 миллиардов долларов. Из России тоже, по разным причинам импортировать неприемлемо. Поэтому, пока импорт — это не выход», - отметил эксперт.

В то же время, ранее в операторе Объединенной энергосистемы Украины – государственной компании «Укрэнерго» заявляли, что интеграция энергосистемы Украины в энергосеть Европы ENTSO-E состоится в 2023 году. Стоимость синхронизации, по оценке госкомпании, составит порядка 357 млн евро.

При этом, вопрос, нужна ли Европе разбалансированная украинская энергосистема остается открытым. Поэтому уже сейчас украинское правительство должно предложить стратегию, как наш энергорынок будет уходить от ручного регулирования, и за счет чего в Украине будут построены маневренные мощности, чтобы сбалансировать энергосистему с существенной долей «зеленой» генерации.

Если мы не решим эти главные на сегодня проблемы в украинской энергетике, то об интеграции с европейской энергосистемой можно надолго забыть.

Игорь Орел