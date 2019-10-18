В Кабмине назвали сроки присоединения Украины к энергетической системе Европы

Замминистра энергетики отметил, что отсоединение от энергетической системы России пока невозможно.

Украина может присоединиться к энергетической системе Европы и не зависеть от российской энергосистемы в течение следующих трех лет, но до этого необходимо создать технические и экономические предпосылки для соединения.

Читайте также«Укрэнерго» и польский оператор PSE заключили договор об аварийных поставках электроэнергии

Об этом сказал во время Часа вопросов к правительству заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин.

«Мы применяем все необходимые меры, чтобы как можно скорее отсоединиться от энергетической системы России, но на сегодня это невозможно. Я надеюсь, что в следующие три года мы сможем создать технические и экономические предпосылки для соединения с Европой», - сказал он.

При этом, Шубин отметил, что соединение с энергосистемой Европы ENTSO-E - один из главных приоритетов правительства.

«Наша цель - полностью объединиться с энергетическими системами Европы, но пока это невозможно. Все должны понимать независимо от того, есть правка к закону или нет, технический импорт (из РФ – УНИАН) существует, он предусмотрен определенными соглашениями между операторами систем Украины и России», - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.