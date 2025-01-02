Тариф на газ остается неизменным до 30 апреля 2025 года.

Прекращение транзита российского газа Украиной не скажется на ценах для населения. Об этом сообщили в "Нафтогазе".

"Успокаиваем наших клиентов: тариф на газ остается неизменным - 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025 года включительно. Никаких изменений цен на газ для бытовых потребителей не предвидится", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать.

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"Учитывая многочисленные запросы об изменениях в транзите российского газа, уверяем: это не скажется на благосостоянии украинских семей", - добавили в пресс-службе.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

Украина 1 января 2025 года в 07:00 официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему. Как сообщили в Министерстве энергетики, соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности и об этом в установленном порядке проинформировали международных партнеров.

Президент Владимир Зеленский назвал прекращение транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему одним из крупнейших поражений Москвы.

Цены на газ в Европе выросли в первый торговый день 2025 года. Регион готовится к морозам на фоне остановки транзита российского газа через Украину.

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