Света сегодня будет еще меньше: в Украине переписали графики отключений

В Украине сегодня, 3 декабря, до конца суток изменили графики отключений света. Меры ограничений потребления вынужденно ужесточили.
В "Укрэнерго" сообщили, что отключения будут применяться для бытовых потребителей:
- 08:00 – 23:00 – две очереди отключений;
- 23:00 – 24:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 22:00 ограничение мощности.
В свою очередь ДТЭК обновил графики отключений света для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей, а также столицы.
График отключений света в Киеве до конца суток 3 декабря
- 1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;
- 2 группа – с 22:00 до 24:00;
- 3 группа – 16:00 до 20:00;
- 4 группа - 16:00 до 20:00;
- 5 группа – 19:00 до 23:00;
- 6 группа - 19:00 до 23:00.
График отключений света в Киевской области до конца суток 3 декабря
- 1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;
- 2 группа – с 21:00 до 24:00;
- 3 группа – 15:00 до 19:00;
- 4 группа - 15:00 до 19:00;
- 5 группа – 18:00 до 22:00;
- 6 группа - 18:00 до 22:00.
График отключений света в Одесской области до конца суток 3 декабря
- 1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;
- 2 группа – с 22:00 до 24:00;
- 3 группа – 15:00 до 19:00;
- 4 группа - 16:00 до 20:00;
- 5 группа – 18:00 до 22:00;
- 6 группа - 19:00 до 23:00.
График отключений света в Днепропетровской области до конца суток 3 декабря
- 1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;
- 2 группа – с 22:00 до 24:00;
- 3 группа – 16:00 до 20:00;
- 4 группа - 16:00 до 20:00;
- 5 группа – 19:00 до 23:00;
- 6 группа - 19:00 до 23:00.
Удар РФ по Украине 3 декабря - главные новости
Российские оккупационные войска в ночь на 3 декабря атаковали Ривенскую область дронами-камикадзе. Захватчики нанесли удары по энергообъекту в Ривенской области.
Кроме того, под ударом оказался Тернополь. Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без электроснабжения.