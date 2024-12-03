Света сегодня будет еще меньше: в Украине переписали графики отключений

Отмечается, что для бытовых потребителей будет действовать две очереди.

В Украине сегодня, 3 декабря, до конца суток изменили графики отключений света. Меры ограничений потребления вынужденно ужесточили.

В "Укрэнерго" сообщили, что отключения будут применяться для бытовых потребителей:

08:00 – 23:00 – две очереди отключений;

23:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 22:00 ограничение мощности.

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В свою очередь ДТЭК обновил графики отключений света для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей, а также столицы.

График отключений света в Киеве до конца суток 3 декабря

1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;

2 группа – с 22:00 до 24:00;

3 группа – 16:00 до 20:00;

4 группа - 16:00 до 20:00;

5 группа – 19:00 до 23:00;

6 группа - 19:00 до 23:00.

График отключений света в Киевской области до конца суток 3 декабря

1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;

2 группа – с 21:00 до 24:00;

3 группа – 15:00 до 19:00;

4 группа - 15:00 до 19:00;

5 группа – 18:00 до 22:00;

6 группа - 18:00 до 22:00.

График отключений света в Одесской области до конца суток 3 декабря

1 группа света не будет с 21:00 до 24:00;

2 группа – с 22:00 до 24:00;

3 группа – 15:00 до 19:00;

4 группа - 16:00 до 20:00;

5 группа – 18:00 до 22:00;

6 группа - 19:00 до 23:00.

График отключений света в Днепропетровской области до конца суток 3 декабря

1 группа света не будет с 22:00 до 24:00;

2 группа – с 22:00 до 24:00;

3 группа – 16:00 до 20:00;

4 группа - 16:00 до 20:00;

5 группа – 19:00 до 23:00;

6 группа - 19:00 до 23:00.

Удар РФ по Украине 3 декабря - главные новости

Российские оккупационные войска в ночь на 3 декабря атаковали Ривенскую область дронами-камикадзе. Захватчики нанесли удары по энергообъекту в Ривенской области.

Кроме того, под ударом оказался Тернополь. Вражеский БПЛА попал в объект критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без электроснабжения.

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