Примечательно, что не все американское оборудование совместимо с украинской энергосистемой.

США по всему миру ищут источники поставок энергетического оборудования Украине, чтобы помочь восстановить энергосистему страны после российских атак.

На этой неделе администрация Джо Байдена отправила в Киев первую партию энергетического оборудования стоимостью $53 млн, о которой было объявлено в ноябре, сообщили источники Rеuters в Белом доме.

Издание отметило, что стоимость этого оборудования на открытом рынке, вероятно, будет выше, поскольку производители поставили многие товары по себестоимости и оплатили транспортные расходы.

Видео дня

"Они были действительно открыты для сотрудничества", – сказал представитель Министерства энергетики, имея в виду поставщиков.

При этом он отметил, что не все американское оборудование совместимо с украинской энергосистемой.

"Некоторое оборудование нельзя просто подключить и использовать в Украине, поэтому нам нужно посмотреть, что есть в наличии и что будет работать", – заявил источник на условиях анонимности.

Украина предоставила США постоянно меняющийся список потребностей энергосистемы.

"К сожалению, пока российские атаки не прекратятся, нам придется заниматься латанием системы и постоянно ее поднимать", – сказал источник.

Издание отметило, что координируют закупки и поставки оборудования Госдепартамент, министерства энергетики и обороны, Агентство США по международному развитию, Белый дом и правительство Украины, сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что российские военные столкнулись с трудностями на поле боя, поэтому РФ атакует инфраструктуру, чтобы принести войну в дома украинцев. По его словам, как только неотложные потребности Украины будут удовлетворены, США сосредоточатся на более долгосрочных усилиях по восстановлению украинской энергосети.

Удары по энергосистеме Украины

С начала октября РФ осуществила семь атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Последняя атака была совершена 23 ноября. В этот день РФ выпустила около 70 крылатых ракет, 51 из них были сбиты. Ракеты попали по ряду энергообъектов, вызвав блэкаут.

Только в конце прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощностей сохраняется.

Вас также могут заинтересовать новости: