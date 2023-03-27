Сегодня стартуют необходимые подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта.

В Запорожье на этой неделе завершается отопительный сезон.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Сегодня, 27 марта, стартуют необходимые для этого подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта. После их завершения (то есть в эту пятницу) отопление в городе будет отключено. Решение о завершении отопительного сезона принято в соответствии с действующим законодательством и существующими нормативными актами", - отметил он.

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По словам Куртева, концерну "Городские тепловые сети" и другим теплоснабжающим предприятиям и организациям поручено выполнить отключение потребителей тепловой энергии в установленный срок.

Отопление во время войны

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о том, что в конце марта в некоторых регионах Украины из-за потепления могут завершить отопительный сезон, что почти на месяц раньше, чем обычно.

22 марта 2023 года стало известно о том, что начинают отключать отопление в Днепне.

24 марта 2023 года был завершен отопительный сезон в Николаеве.

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