Канцлер Германии похвалил нового президента США.

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы президента США Дональда Трампа по увеличению экспорта нефти и газа. Немецкий политик заявил, что это "хорошо для Европы и Германии".

По словам Шольца, этот шаг поможет на этапе перехода к климатической нейтральности, который продлится примерно до середины века.

"Увеличение предложения на мировом рынке означает снижение цен на энергию", - цитирует немецкого политика издание Reuters.

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При этом Шольц похвалил Трампа за желание построить новые терминалы для сжиженного природного газа. При этом он сожалеет об указе нового президента США о выходе из Парижского соглашения по климату.

"Глобальное потепление представляет собой серьезную опасность", - отметил Шольц, добавив, что Германия будет придерживаться своего курс в климатической политике.

Политика Трампа в сфере энергетики - главные новости

Вскоре после своей инаугурации президент США Дональд Трамп подтвердил, что объявит чрезвычайное положение в энергетике.

Это заявление привело к тому, что в США произошел обвал цен на нефть. Дополнительно на стоимость "черного золота" повлияло то, что новый президент решил применить новые пошлины позже, чем ожидали эксперты.

В свою очередь пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕС планирует провести переговоры с официальными лицами США, чтобы обсудить требование Трампа покупать больше американского топлива.

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