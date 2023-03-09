В МАГАТЭ обратились 49 государств и Евроатом с просьбой содействовать выводу оккупантов с ЗАЭС.

Риски на захваченной врагом Запорожской атомной электростанции будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал "Росатома".

Об этом заявил премьер-министру Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал "Росатома". Россия должна покинуть ЗАЭС. С таким заявлением к Совету руководителей МАГАТЭ сегодня вышли 49 государств и Евроатом. Ночные обстрелы Россией энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего уже в шестой раз за время полномасштабной войны была обесточена ЗАЭС, являются очередным этому подтверждением", - написал он.

В своем заявлении к Совету руководителей МАГАТЭ страны также призывают прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность восстановления контроля Украины над всеми ядерными объектами в пределах ее международно признанных границ. Ведь только это обеспечит их безопасность и защищенную работу, говорится в заявлении.

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Кроме того, международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности.

Ракетный удар по Украине 9 марта

ночь на 9 марта российские оккупанты совершили очередной массированный удар по Украине. Атака продолжалась около 6 часов, за это время враг осуществил 81 пуск ракет различного базирования, среди них – 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал".

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".

По информации главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" ПВО уничтожила 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА "Shahed-136/131". Также 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

После ночной массированной атаки врага были применены ограничения электроснабжения в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Также российские ракетные удары привели к полному обесточиванию Запорожской атомной электростанции.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", в случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение 10 суток может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

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