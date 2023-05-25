Поставки дизельного топлива в Европу в мае подскочат до 4-месячного максимума

Европейскому Союзу без проблем удается заменить поставки дизельного топлива из России, которая была главным внешним поставщиком ЕС до вступления в силу запрета на морской импорт в феврале.

Как сообщает Bloomberg, Евросоюз резко нарастил поставки из других стран. Так, согласно данным судоходной аналитической компании Vortexa Ltd, общий объем поставок дизельного топлива и газойля в мае вырастет до четырехмесячного максимума примерно в 1,25 млн баррелей в день. Отмечается, что майские потоки соответствуют средним отгрузкам в 2022 году.

Рост поставок произошел за счет увеличения потоков с Ближнего Востока и США. Ожидается, что потоки из Саудовской Аравии достигнут нового максимума примерно в 324 тысячи баррелей в день, а грузы из США будут самыми высокими с августа 2020 года.

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Ожидается, что поставки из Азии в этом месяце сократятся из-за сокращения потоков из Китая и Сингапура, хотя ожидается рост дизельных грузов из Индии.

Отмечается, что этот успех станет облегчением для правительств по всему континенту, потому что Россия ранее часто составляла более половины поставок в ЕС и Великобританию. Неспособность найти альтернативы могла поставить под угрозу доступность топлива, используемого во всем, от промышленности до грузовых и автомобильных перевозок.

Санкции против российской нефти

5 декабря прошлого года вступили в силу санкции против российской нефти. Также установлен потолок цены на уровне 60 долларов за баррель на нефть, нефтепродукты и масла, происходящие или экспортируемые из России.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года вступил в силу запрет на морскую транспортировку российских нефтепродуктов.

Как отмечают аналитики, санкции против российской нефти за год уменьшили доходы РФ вдвое, хотя экспорт не изменился.

При этом ранее крупнейшая нефтегазовая компания Испании и Латинской Америки заявила, что российское дизтопливо продолжает попадать в ЕС через третьи страны.

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