В течение декабря Россия экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти.

На фоне введения западными странами потолка цен на российскую нефть ее экспорт морским путем существенно снизился. Так, в декабре Россия экспортировала почти на четверть меньше нефти по сравнению со средними показателями за 2022 год.

Как сообщает The Wall Street Journal, в течение декабря 2022 года Российская Федерация ежедневно экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти. Этот показатель на 22% ниже среднего значения за предыдущие 11 месяцев года.

Российскую нефть продолжает покупать небольшое количество стран. Среди них – Индия, Турция, Китай и Болгария.

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Издание пишет, что причиной этого является введение предельной цены на нефть. Кроме того, падение экспорта российской нефти, "вероятно, вызвано суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительного отмена ограничений", которые страна ввела во время пандемии коронавируса.

Санкции против РФ: экспорт нефти

3 декабря 2022 года Совет ЕС решил установить предельную цену на нефть, которая экспортируется из России, на уровне 60 долларов США за баррель. Это ограничение начало применяться с 5 декабря.

Власти Российской Федерации придумали санкции в ответ на введенную Западом максимальную стоимость нефти из РФ. Российский президент Владимир Путин во вторник, 27 декабря, подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере.

Кроме того, Россия может сократить добычу нефти на 500-700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, страна-агрессор намерена сократить добычу нефти уже в 2023 году.

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