На фоне проблем с логистикой рынки Китая и Индии для российского нефтепродукта перестанут существовать.

Из-за санкций многие российские предприятия уже продают нефть себе в убыток. В дальнейшем российскую экономику ждет крах из-за потери дохода от когда-то самой прибыльной энергодобывающей отрасли.

Об этом заявил ведущий экономический аналитик и специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в программе "Аргумент".

Он отметил, что сейчас у Москвы получается продавать часть своей сырой нефти, используя гигантские скидки на уровне 48-49 долларов за баррель, или благодаря контрабанде. Однако этим путем Россия не сможет двигаться долго, поскольку ее экономика получает колоссальный ущерб.

"Иногда на некоторых промыслах (цена - ред. УНИАН) ниже себе стоимости. То есть, сколько стоит добыть нефть, доставить ее до порта, заплатить налог за добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину - в итоге у компаний фактически ничего с продажи нефти не остается", - сказал Крутихин.

Также он заявил, что ситуация только ухудшится на фоне решения о закрытии экспорта российских нефтепродуктов со стороны ЕС. Рынки Китая и Индии для российского продукта перестанут существовать. Также это спровоцирует стагнацию развития нефтяной отрасли в самой России.

"Нужно будет сворачивать добычу. А если в России закрывают скважины, то их консервация приведет к дополнительным расходам, причем значительным", - считает аналитик.

Возобновить их потом "себе дороже", отметил специалист. Он заявил, что в итоге российская добыча нефти может сократиться до 30%.

"Сейчас такая оценка, что на 15% может сократиться. Хотя, я думаю, что ближе к 30% будет. На эту цифру нужно ориентироваться сейчас", - резюмировал он.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

4 февраля Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты, которые произведены в России или экспортируются оттуда. Тогда ЕС обозначил две предельные цены на нефть из РФ. Одна из них касается нефтепродуктов, которые по себестоимости дороже сырой нефти (дизельное топливо), а другая - продуктов дешевле, таких как мазут.

5 февраля ЕС ввел запрет на российское дизельное топливо и другие продукты нефтепереработки из России для большей части стран Организации. Исключение сделали лишь для Венгрии, Чехии и Словакии, у которых не было альтернативы.

Согласно решению Евросоюза, потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. Сегодня Япония поддержала это решение и ввела свое эмбарго на нефть, ограничив ее цену в размере 100 и 45 долларов за баррель (в зависимости от сорта нефтепродуктов).

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