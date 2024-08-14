"Пожар в градирне ЗАЭС связан с боевыми действиями в Курской области. Россияне - ядерные террористы", - эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная

Эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная рассказала УНИАН, чем был вызван пожар на ЗАЭС, было ли это умышленной провокацией россиян, и поделилась мыслями, как этот случай связан с успешным украинским наступлением на Курщине.

В воскресенье, 11 августа, украинцев шокировала новость, которая не сулила ничего хорошего - над крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), ныне оккупированной рашистами, заметили столб густого серого дыма. К счастью, радиационной утечки не произошло, впрочем фото горящей АЭС сильно перепугали украинцев и весь цивилизованный мир.

Россияне, ожидаемо, обвинили в пожаре Украину - якобы возгорание произошло в результате поражения дроном. В свою очередь, глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко отметил, что оккупанты подожгли в градирне ЗАЭС большое количество автомобильных шин. Впрочем, в МАГАТЭ в конце концов отрицали обе версии - по результатам их осмотра не было найдено ни следов шин, ни остатков беспилотника.

Соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины", эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная в интервьюю УНИАН поделились своим мнением о причинах возгорания, рассказала, было ли это целенаправленной провокацией оккупантов, какие угрозы для окружающей среды и населения существуют, пока ЗАЭС находится под контролем рашистов, а также спрогнозировала, как быстро мы сможем подключить Запорожскую станцию к энергосистеме после освобождения Энергодара.

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Вечером 11 августа в Никопольской администрации обнародовали фото большого столба дыма на территории станции. Тогда сообщалось, что гореть могут шины, которые подожгли в градирне. Уже в понедельник пожар на ЗАЭС был потушен. Насколько опасен такой инцидент и к каким последствиям это может привести?

Это не повлияло на радиационное состояние на площадке. Потому что градирня - это такое сооружение для охлаждения воды. То есть радиационных и ядерных материалов там нет и никогда не было. Она расположена в 1,5 км от энергоблоков. В конструкции есть форсунки для распыления воды. И есть либо асбестовые листы, либо пластиковые листы для улавливания капель или влаги.

Я вчера получила информацию из своих источников, что там в градирне был расположен мобильный дизель-генератор для питания средств радиоэлектронной борьбы. И, соответственно, запасы топлива для этого генератора. Вот эти РЭБы они устанавливали на крышах реакторных отделений, на некоторых зданиях, промышленных площадках. Понятно, что градирня - это очень хорошее место для установки этих РЭБов, чтобы тушить наши дроны, которые прилетают с нашей территории - Никополя, Марганца и так далее.

А почему был такой густой черный дым во время пожара?

Потому что асбест или пластик поддерживали горение после того, как произошел пожар с генератором и топливом. Пожарные машины не могли приехать, потому что береговая линия Каховского водохранилища и все, что вокруг градирен - все заминировано. Минирование началось еще в марте 2022 года. Они не могли подъехать быстро.

Но вчера (12 августа - УНИАН) на официальной странице МАГАТЭ написали, что команда провела радиационный мониторинг, подтвердила отсутствие признаков повышения уровня радиации. Команда подтвердила, что не было никаких признаков обломков дрона, пепла или сажи. То есть ни шин, ни дронов они не увидели. Скорее всего, этот дым был вызван горелым пластиком.

То есть это провокация России. Я считаю, что пожар в градирне 11 августа связан с боевыми действиями в Курской области. Россияне хотят использовать все площадки международных организаций: Совет Безопасности ООН, МАГАТЭ и так далее. Они - ядерные террористы, потому что нарушили все, что можно.

Как вы относитесь к слухам о том, что наступление в Курской области имеет целью получение контроля над Курской АЭС, чтобы потом обменять ее на ЗАЭС?

Я не комментирую Курскую АЭС. Будут ли ее захватывать или нет. Но мне известно из российских источников, что еще 8-го или 9-го августа был выведен персонал с площадки, где идет строительство новых блоков на Курской АЭС. А это десять тысяч человек. Им было рекомендовано взять отпуска и вывозить детей. Что касается охраны, то они сооружают сейчас фортификационные сооружения вокруг Курской АЭС, усилили охрану национальной гвардии России.

Что касается реакторов. Реакторы там чернобыльского типа. Они опасны. Это одноконтурные реакторы. И если бы я была руководителем Курской АЭС, я бы их перевела в горячий останов. На всякий случай бы остановила. Потому что они не имеют герметичную крышу.

По вашему мнению, пожар на ЗАЭС 11 августа - это была случайность или целенаправленный поджог?

Целенаправленный. Это было рассчитано на наших западных партнеров, чтобы они сказали нам прекратить военную операцию в Курской области. Это однозначно.

Россияне уверяют, что этот пожар был якобы вызван украинским дроном и коктейлем Молотова. Но при таком количестве их РЭБов залететь внутрь градирни невозможно. Они же поэтому и поставили средства РЭБ, чтобы тушить наши дроны с той стороны.

Я бы обратила внимание на заявление Энергоатома, которое они сделали сразу после начала пожара, что только передача ЗАЭС Украине может гарантировать недопустимость ядерной радиационной опасности.

Какие угрозы для окружающей среды и населения продолжают существовать, пока Запорожская АЭС остается оккупированной?

Угрозы повышаются с каждым днем. Тем более, что оккупационная администрация Запорожской АЭС сообщила, что они планируют ввести в эксплуатацию энергоблоки ЗАЭС по случаю 40-летия присоединения первого энергоблока ЗАЭС к сети.

Затем, 14 мая, в официальной ноте России к МАГАТЭ написано, что они планируют построить новую насосную станцию на берегу реки Конка, которая является притоком Днепра и расположена значительно ниже, чем пруд-охладитель, с очень большой мощностью по поставке воды. Вода в пруду-охладителе, в бассейнах-разбрызгивателях, в одиннадцати скважинах, которые они пробурили... А бурение без оценки влияния на ситуацию с безопасностью - недопустимо. При изменениях проекта надо всегда проводить оценки и расчеты по этому влиянию. И сейчас, когда они выбирают больше воды, чем подземные воды успевают пополняться осадками - это опасно, потому что тогда происходит оползень.

Из рисков есть неквалифицированный персонал и деградация оборудования. Даже после ремонта оборудование может отказать. А если ремонты не делать два года?

В случае негативного сценария, если произойдет утечка радиации, как быстро мы сможем об этом узнать? Какие меры есть для мониторинга радиационной ситуации?

Во-первых, миссия МАГАТЭ вручную измеряют это. Во-вторых, у SaveDnipro есть такая система, с помощью которой они в Никополе и других городах установили измерения в онлайн-режиме. То есть в случае, если произойдет какая-то утечка радиации, мы об этом узнаем.

Какие регионы первыми ощутят на себе негативные последствия из-за утечки радиации с Запорожской АЭС?

Это зависит от ветра. Например, я видела, что были как-то такие погодные условия, что радиоактивное облако летело бы в сторону Краснодарского края, и там именно в это время шел дождь. И прогнозировалось, что, при таком сценарии, там могло быть выпадение цезия на почву. И тогда эти земли в Краснодарском крае, где цезий выпал, 300 лет непригодны к сельскому хозяйству.

Если ветер с востока, то, соответственно, радиоактивное облако пошло бы на Европу. А если северный ветер, то там и до Турции могло бы долететь. Все зависит от погодных условий.

Когда Украина все же наконец восстановит контроль над Запорожской АЭС, какие шаги необходимо будет предпринять Украине для того, чтобы привести ее в порядок? Можно ли будет ее сразу интегрировать в нашу энергосистему?

Сразу интегрировать ее в украинскую энергосистему точно не получится. Во-первых, там все заминировано. Промышленная площадка очень большая, вокруг они тоже все заминировали. Разминирование потребует времени.

Это огромная станция. Шесть энергоблоков, хранилище отработанного ядерного топлива, много цехов, хранилища для свежего ядерного топлива. Все это надо проверить. Они разграбили уже учебно-тренировочный центр. Там есть мобильные-насосные станции, которые были куплены после аварии на Фукусиме, мобильные дизель-генераторы на каждый блок. Они будут воровать все, что можно снять.

Более того, ГУР наш писал, что после подрыва Каховской плотины, оккупанты заминировали шандору. Это такие запорные ворота на пруду-охладителе. Если взорвать эти запорные ворота, то вся вода рухнет вниз. А это 46 миллионов кубометров. Именно поэтому они взорвали Каховскую плотину без согласования с Росатомом. Потому что они через это наводнение останавливали тогдашнее контрнаступление Украины.

То есть не исключено, что оккупанты заминировали ЗАЭС на случай, если они будут вынуждены покинуть станцию - чтобы дистанционно ее взорвать. Но взорвать не реакторы, а, например, трубопроводы, по которым поставляется вода для охлаждения реактора.

Я уверена, что там все заминировано. Есть такие бассейны-разбрызгиватели, и мои источники говорят, что видели на них не характерные провода, которых раньше не было. И много чего другого.

Градирня - это вспомогательное оборудование, которое уже повреждено. Градирня нужна, когда энергоблоки работают на все мощности, особенно летом. Они повредили уже три парогенератора. Это очень дорогостоящее оборудование. То есть они будут делать максимальный умышленный вред для оборудования, если они будут вынуждены освободить ЗАЭС. Поэтому не известно, сколько лет будет длиться восстановление и проверка станции.

Если хотя бы один энергоблок будет работать на минимально контролируемой мощности и оккупанты взорвут трубопровод, то через пять часов будет тяжелая авария с радиационными последствиями. Дальше все будет зависеть от направления ветра и погодных условий.

Дмитрий Петровский