Отмечается, что не стоит поддерживать одну и ту же температуру постоянно.

В Украину пришла зима, а с ней и отопительный сезон. Платежки за коммунальные услуги не радуют, но есть способ немного сэкономить и не отказываться от тепла в доме.

По мнению эксперта по отоплению Энди Керра, идеальная температура в доме составляет от 18 до 20 градусов.

"Зимой может возникнуть желание повысить температуру на термостате. Но эксперименты с разными температурами могут как снизить счета за электроэнергию, так и потенциально способствовать улучшению ночного сна", - цитирует эксперта издание Express.

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В связи с этим рекомендуется днем выставлять одну температуру на термостате, а на ночь ее менять. Такое решение позволит снизить потребление энергии.

Кроме того, эффективнее настроить котел так, чтобы он запускался лишь, когда необходима горячая вода или отопление. При этом на термостате лучше устанавливать температуру, которая необходима в доме. Дело в том, что постоянное сжигание топлива приведет к потерям энергии.

Также эксперт рекомендует держать термостат на минимальной отметке в 10 градусов, чтобы не замерзали трубы.

Отопительный сезон-2022 - что известно

Украинцев предупреждали, что из-за войны и постоянных атак россиян отопительный сезон будет очень тяжелым. Для прохождения зимнего периода в Украине накопили уголь и газ для отопления, а также альтернативные виды отопления, как древесина.

7 октября Кабмин уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами. Кроме того, в Украине введут режим экономии как в Европе. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимально допустимая температура в домах украинцев составит 16 градусов, а средняя – 18 градусов.

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