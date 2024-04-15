Руслан Слободян рекомендовал украинцам готовиться к сложному осенне-зимнему периоду.

Из-за ряда факторов в определенные часы суток в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. Украинцам пора задуматься над подготовкой к зиме.

"Сейчас присутствует дефицит в определенные часы суток. Это связано с несколькими факторами: с одной стороны, имеем влияние недавних ракетно-дронных атак врага на объекты энергетики. С другой стороны, добавился такой фактор, как необходимость вывода в плановый ремонт поочередно блоков атомной генерации", - рассказал председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.

По словам Слободяна, сейчас несколько блоков уже находятся в состоянии планового ремонта в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Он отметил, что, если раньше замещать эти мощности планировалось именно за счет тепловой и гидрогенерации, то сейчас в связи с тем, что значительная часть этой маневренной генерации повреждена, приходится импортировать электроэнергию из Европы.

Председатель Госэнергонадзора подчеркнул, что, поскольку война продолжается, ожидается, что обстрелы объектов энергетики могут продолжаться и в дальнейшем.

"Поэтому рекомендовал бы всем украинцам делать все возможное, чтобы готовиться к сложному осенне-зимнему периоду. У каждого, в зависимости от возможностей и местных условий, свои "рецепты": для кого-то это наличие твердотопливного котла и запас дров, для кого-то это зарядная станция, конечно, павербанк должен быть у всех. Хорошо будет, если каждый из нас со своей стороны хорошо подготовится к сложной зиме, а энергетики сделают все для того, что такие средства оказались ненужными", - подытожил Слободян.

Новые атаки на украинскую энергосистему - последние новости

По данным CNN, Россия могла начать бить по украинской энергетической инфраструктуре именно весной по двум причинам: стране-агрессору нужно было накопить оружие и собрать необходимые разведывательные данные для этих ударов, а также Москва могла ждать, когда электростанции будут менее защищены средствами противовоздушной обороны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко накануне заявил, что целью ударов российских оккупационных войск по энергетике Украины является уничтожение маневровой генерации. В результате атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры система потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

По прогнозу эксперта по энергетике, председателя правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрея Закревского, в следующем году в 12 областях Украины гарантированно будут длительные отключения электроэнергии.

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