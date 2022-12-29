Проверки проведут в девяти облэнерго.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует провести внеплановые проверки облэнерго в ряде областей Украины. Проверять операторов систем распределения будут на предмет соблюдения графиков отключений электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение в НКРЭКУ приняли на заседании 27 декабря на основании обращений от бытовых потребителей о нарушении этих графиков. Под прицел регулятора попали 9 операторов систем распределения.

Под внеочередные выездные проверки регулятора попадут "Винницаоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.

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Отмечается, что люди жалуются на несправедливость в отключениях, когда в одних домах свет выключают чаще и на более длительное время, а в других – реже или почти никогда. Кроме того, потребители обращались к регулятору относительно того, что облэнерго не сообщали абонентам об отключении света, в том числе не размещали информацию на своих сайтах или не обновляли ее. При этом больше всего жалоб поступило относительно работы ДТЭК Киевские электросети – от четырех потребителей. О вероятных нарушениях других операторов заявили один или два клиента.

"НКРЭКУ отмечает, что в соответствии с требованиями законодательства при применении аварийной разгрузки ОСР не должен допускать дискриминацию между пользователями и должен обеспечивать максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями", – говорится в сообщении.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине ввели плановые и аварийные отключения света. Их применяют в зависимости от ситуации в энергосистеме страны.

Утром 28 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что дефицит электроэнергии в системе увеличился. Как отметили в компании, это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе.

Позже в НАЭК "Энергоатом" заявили, что сейчас в системе работают все атомные энергоблоки, которые расположены на подконтрольной Украине территории, несмотря на информацию в СМИ о якобы их остановке.

Кроме того, в своем ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему, в которой основную роль будет играть возобновляемая энергетика. Из-за атак РФ стала очевидной опасность зависимости городов от нескольких крупных тепло- или электростанций.

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