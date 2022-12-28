Благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд ночью не применяются ограничения потребления.

Дефицит электроэнергии в системе увеличился, это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", в то же время благодаря относительно теплой погоде уже четвертый день подряд в ночные часы не применяются ограничения потребления.

"Однако в итоге имеющейся мощности в системе недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. В связи с этим ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений", - говорится в сообщении.

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В компании напомнили, что энергосистема Украины за три последних месяца перенесла 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА россиян. В результате объекты генерации и системы передачи получили масштабные и сложные повреждения. Для их восстановления необходимы значительные ресурсы и время.

Ремонтные бригады "Укрэнерго", производителей электроэнергии и операторов систем распределения работают непрерывно.

"Укрэнерго" отмечает, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну во тьму.

"Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", - подчеркнули в компании.

Попытки России уничтожить энергосистему Украины:

С октября 2022 года Россия бьет ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Первая серьезная ракетная атака на критическую инфраструктуру Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

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