Кроме того, на Запорожском направлении российские военные продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру.

Российские оккупанты хотят переключить Запорожскую АЭС на энергетическую систему РФ.

Сейчас ведутся соответствующие работы. Об этом передает в утренней сводке Генштаб ВСУ по состоянию на 15 декабря.

Кроме того, на Запорожском направлении российские военные продолжают обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру вдоль реки Днепр. Как отмечается, в регионе пострадали Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка.

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Ситуация на ЗАЭС: последние новости

В начале декабря российские СМИ сообщили, что власти РФ могут пойти на вывод войск из ЗАЭС в обмен на получение гарантий бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории. В то же время официальные лица России пока опровергают соответствующие заявления.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о договоренности о выводе тяжелого вооружения с территории Запорожской АЭС. По его словам, сейчас обсуждаются условия.

Сейчас МАГАТЭ проводит на станции подготовку к тому, чтобы защитить критическую систему и персонал от холода. На АЭС установят мобильные котельные и резервные дизель-генераторы.

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