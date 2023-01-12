Ранее шведская прокуратура сообщила, что не заинтересована в реализации инициативы РФ о создании совместной следственной группы для расследования повреждений на объектах.

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия заявила о том, что расследование взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" потеряло всякий смысл, так как Швеция отказалась сотрудничать с агрессором.

Как сообщает российское издание Lenta.ru, в ответ на решение Швеции глава комитета Совета Федерации страны-агрессора по международным делам Григорий Карасин, отметил, что без участия РФ расследование взрывов будет бессмысленным.

"Отказ от взаимодействия в расследовании этого дела, во-первых, правда, вызывает недоумение. Для нас становится понятным, что там есть что скрывать. А во-вторых, без нашего участия в расследовании это все теряет смысл", - заявил Карасин.

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Подобную точку зрения выссказала и представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, заявив, что в результате взрывов Россия "понесла значительный ущерб", а потому страна "имеет право" задавать вопросы о произошедшем и требовать на них ответа.

Решение Швеции по делу "Северного потока":

27 сентября 2022 года появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС.

Ответственными за расследование в ЕК назвали представителей Швеции, Дании и Германии.

Россия предложила свое участие в расследовании взрывов на газопроводе.

Шведская прокуратура сообщила агрессору, что не заинтересована в реализации инициативы России о создании совместной следственной группы для расследования повреждений на объектах.

Отказ от сотрудничества в Швеции объяснили тем, что удовлетворение запроса России представляло бы угрозу безопасности страны.

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