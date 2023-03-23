Если Венгрия слезет с "атомной иглы" Кремля, будет проще ввести санкции против Росатома.

Франция и Венгрия начала переговоры о сотрудничестве в атомной энергетике, что в итоге может привести к разрыву договора с Россией на расширение единственной венгерской АЭС. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Венгрия может ослабить свой промосковский курс, если переговоры с Францией увенчаются успехом. Тогда ЕС будет проще санкции против российского ядерного экспорта из-за войны на Украине, чему Будапешт сопротивляется.

Сейчас Венгрия начала переоценку проекта строительства новых блоков для своей атомной электростанции "Пакш" при участии "Росатома". Уже сейчас субподрядчиками на расширении венгерской АЭС являются французская компания Framatome и немецкий Siemens.

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Венгерский премьер Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили проект "Пакш" в ходе встречи на прошлой неделе. Однако пока Венгрия пока не готова полностью отказаться от проекта или заменить основной российский реактор на другой.

Но как заявили источники FT, чем дольше идет война в Украине и действуют санкции против РФ, тем вероятнее отказ Венгрии от сотрудничества с Россией.

Санкции против Росатома

Украина призывает западных партнеров наложить санкции на российскую компанию "Росатом", которая является одним из крупнейших поставщиков валюты в российскую экономику.

Одной из главных претензий Украины к "Росатому" является его участие в попытках Кремля взять под свой контроль захваченную Запорожскую АЭС. Также есть сведения, что "Росатом" помогает другим российским компаниям обходить введенные против них санкции.

Однако пока Запад не может ввести санкции против "Росатома". Основным противником этого является Венгрия, для которой компания строит еще два атомных реактора к уже существующей АЭС.

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