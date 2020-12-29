Энергосектор Украины в 2020 году: рывок альтернативной энергетики и повышения электротарифов для населения

В 2020 году Украина пережила острейший кризис на рынке электрической энергии. Падение экономики привело к падению потребления этого вида энергии, причем это происходило в условиях рекордных темпов роста доли альтернативной энергетики за счет традиционных генераций. В итоге власти были вынуждены пойти на урезание "зеленых" тарифов, а под занавес года отменили льготные цены на электричество для населения.

Очевидно, что в новогоднюю ночь многие энергетики Украины проводят 2020 год «незлым тихим словом» и постараются быстрее о нем забыть. Это был год острейшего кризиса, порожденного как ошибками чиновников, так и объективными причинами – вызванного пандемией коронавируса экономическим кризисом.

Падение экономики привело к падению потребления электрической энергии в стране, причем это происходило в условиях рекордных темпов роста доли альтернативной энергетики за счет традиционных генераций. В какой-то момент правительство поняло, что у него нет денег, чтобы платить по искусственно завышенным «зеленым» тарифам и тогда было принято радикальное решение об их снижении.

«Мы имеем дело с самым большим кризисом в энергетической отрасли за всю новейшую историю украинской энергетики. У нас полная экономическая, физическая и топливная разбалансированность отрасли. В сложившейся ситуации, к сожалению, нет простых решений», - признала весной исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

Когда Буславец произносила этого горькое признание, она еще не знала, что через несколько месяцев она потеряет свой министерский портфель, став, таким образом, наглядной жертвой этого кризиса.

Экономический кризис в Украине и за рубежом привел к падению промышленного производства и, как следствие, к снижению в 2020 году потребления электроэнергии в стране на девять процентов.

Все это вынудило производителей электрической энергии сокращать объемы генерации. В течение года сердце национальной энергосистемы -

компания «Энергоатома», производящая самую дешевую электроэнергию в Украине, неоднократно выводила в вынужденный простой энергоблоки, что ударило по финансам компании.

В то же время возобновляемая энергетика, поставляющая в сеть самую дорогую электрическую энергию, продолжала расти рекордными темпами, поскольку согласно действующему законодательству имеет приоритет перед остальными видами генерации.

Таким образом, в национальной энергосистеме сложился явный перекос: возобновляемая энергетика вначале остановила развитие всех остальных видов генерации, а затем начала «съедать» своих конкурентов.

В солнечные весенние дни объемы «зеленой» энергии впервые стали вытеснять с рынка угольную генерацию, начав вырабатывать более двадцати процентов всего производимого в стране электричества.

В 2020 году общая мощность солнечных, ветровых и станций, работающих на биомассе, в Украине превысила семь гигаватт. Кроме того, начиная с августа, украинские гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции после значительного падения выработки в начале года, начали активно наращивать свое производства ежемесячно на 25-30 процентов.

Стоит отметить, что ГЭС и ГАЭС наряду с тепловыми станциями обладают высокой маневренностью, которая позволят оперативно покрывать нестабильное вбрасывание электричества в сеть ветряными станциями и солнечными панелями.

«2020 год был действительно непростой, но поучительный. Год проявил разные проблемы, риски, угрозы и возможности украинского энергетического рынка и последствия, которые может давать работа в разных условиях», - сказал глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Снижение «зеленого» тарифа

Рекордная генерация экологической чистой энергии обострила старую проблему завышенного «зеленого» тарифа в Украине. Весной из-за существенного прироста новых мощностей альтернативной генерации, в особенности солнечной, а также из-за несовершенств функционирования рынка электроэнергии возник серьезный дефицит средств при выплатах средств производителям ВИЭ.

«За последние несколько лет в Украине мощности ВИЭ выросли с 2 тысяч мегаватт до 7,2 тысяч мегаватт. Работают они по тарифу, который составляет около 4,5 гривны, что в три раза больше, чем обычная рыночная цена. Конечно, это не могло остаться бесследно. В 2020 году мы ожидали, что платежи «зеленым» должны быть 55 миллиардов гривень, но, похоже, что таких платежей будет даже больше, учитывая изменение курса евро», - сказал парламентарий Герус.

В июле Верховная Рада по предложению правительства пошла на снижение ставок «зеленого» тарифа для солнечных и ветровых электростанций от 7,5 до 15 процентов.

«Это действительно компромиссное решение, которое позволяет уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15 процентов, а для ветровых электростанций - на 7,5 процентов. На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 миллиардов гривен ежегодно», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В тоже время, участники рынка и эксперты утверждают, что принятый парламентом закон не развязал полностью проблему долгов перед ВИЭ и финансового давления «зеленого» тарифа на рынок.

И уже в новом году парламенту придется вновь возвращаться к этой проблеме и решать головоломку: где взять деньги на оплаты по «зеленом» тарифу, учитывая угрозы исков в международные арбитражи от обделенных инвесторов.

Интеграция украинского и европейского энергорынков

Уходящий год сделал Украину на шаг ближе к европейской энергосистеме.

В конце декабря была сдан важный энергетический проект: запущена линия электропередачи 750 кВ, соединяющая Запорожскую АЭС и подстанцию «Каховская» в Херсонской области, протяженностью 186 километров.

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что введение в работу этой линии позволит крупнейшей в стране Запорожской АЭС работать на полную мощность в шесть тысяч мегаватт и открывает возможности для дополнительного экспорта электричества в другие страны.

«Линия является первым элементом будущего транзитного коридора в составе линий 750 кВ Каховская - Приморская и 400 кВ - Исакча, который позволит значительно расширить мощности для экспорта украинской электроэнергии в направлении Румынии после синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO–E», - сказал глава правительства.

Директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, подводя итоги непростого года, отметил, что Украине на пути успешной интеграции в европейский электроэнергетический сектор необходимо еще провести сертификацию оператора системы передачи госкомпании «Укрэнерго».

По его мнению, нашей стране также необходимо изменить схему поддержки альтернативной генерации, ввести стандартные двусторонние контракты для всех участников рынка и обеспечить существование полноценного рынка вспомогательных услуг и балансирующего рынка.

Копач отметил, что согласно оценке Энергетического Сообщества, Украина заняла второе место в общем рейтинге стран участниц объединения по уровню имплементации европейского законодательства, уступая немного лишь Черногории.

«Секретариат Энергетического Сообщества высоко оценивает способности Украины в реформировании энергетической отрасли и ожидает, что в следующем году показатели имплементации европейского законодательства будут приближены к стопроцентным», - сказал Копач.

Повышение электротарифов для населения

Главной резонансной рекомендацией европейского Энергосообщества нашей стране на 2021 год является необходимость изменить положение об общественных обязательствах энергокомпаний (ПСО) на рынке электрической энергии и пересмотреть розничные цены для населения.

Собственно, это и сделало правительство под занавес года.

28 декабря Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за первые сто киловатт-часов и установил ее на уровне 1,68 грн за киловатт-час за весь потребленный объем.

Таким образом, платить за радость мерцающих елочных гирлянд с 1 января будет на 87 процентов дороже, чем, например, 31 декабря уходящего года.

Такая фиксированная цена будет действовать три месяца – до конца марта. А дальше, возможно, стоимость электричества и вовсе станет рыночной, а, значит, может вырасти в два-три раза.

«В первую очередь, обращаю на это внимание, что постановление принято для предотвращения стремительного роста тарифа на электроэнергию уже с января 2021 года. Если бы мы сегодня не приняли это постановление, то цена на электричество для населения выросла до рыночной - в два с половиной раза», - заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Стоит отметить, что тарифы на электричество для украинцев оставались на одном уровне с 2017 года, несмотря на инфляцию и активное реформирование сферы энергетики. Это породило существенный перекос модели рынка электрической энергии.

Искусственно заниженную цену на электричество для населения многие годы покрывали высокие тарифы для промышленных потребителей. Объем перекрестного субсидирования, который возникает у участников национального рынка из-за льготного тарифа для населения, составляет ежегодно порядка 55 миллиардов гривень.

Организационный хаос

Не способствует скорому выходу энергетической отрасли из кризиса и высокая доля организационного хаоса в рядах тех, кто принимает ключевые решения. В уходящем году в кресле руководителя профильного Министерства энергетики сменилось четыре чиновника.

В марте, свой пост вместе со всем составом Кабинета министров Алексея Гончарука, покинул глава, на тот момент еще объединенного Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Со временем, по ходу года Министерство энергетики снова отпочковалось в отдельное ведомство.

В апреле кресло исполняющего обязанного главы Минэнерго заняла Ольга Буславец, а в середине ноября ее сменил Юрий Бойко.

Во второй декаде декабря Верховная Рада провалила голосование за назначение полноценным министром энергетики бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. Поэтому решением правительства 21 декабря Витренко был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства.

В итоге, именно новому руководителю Минэнерго придется войти в историю, как чиновнику, при котором произошел рост тарифов на электроэнергию для населения. Признаем, что это - не очень популярное решение, которое может поставить под удар его инициатора.

Основания для новогоднего оптимизма

Пережив такой трудный год, многие энергетики, очевидно, полагают, что 2021 год может подарить надежду на робкий оптимизм.

Генеральный директор энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко считает, что наступающий год для энергетического сектора Украины даст шанс для перезагрузки.

«Период пост-ковида - это еще один шанс для Украины. Шанс для энергетики перезагрузить и технологии, и приоритеты, и скорость интеграции с Европейской энергосистемой и уровень цифровых решений. Это - новый вызов», - сказал Тимченко.

Он прогнозирует, что тепловые электростанции страны в 2021 году будут постепенно менять свое предназначение, переходя от базовой нагрузки к маневренным мощностям. Также продолжит наращивать свою долю «зеленая» генерации, как в целом, так и в бизнесе ДТЭК.

«Это тот тренд, который уже есть и который уже не изменить», - добавил он.

В наступающем году активными темпами в Украине будут развиваться направления систем накопления энергии, которые сейчас являются дефицитными и так необходимы национальной энергосистеме для эффективного функционирования. Некоторые энергокомпании уже заявили о готовности тестировать новые проекты в этой сфере.

Глава профильного комитета Рады Андрей Герус считает, что приоритетными направлениями для отрасли на 2021 год станут либерализация рынков путем развития конкуренции, повышение энергоэффективности и следование Европейскому «зеленому» курсу.

«Мы должны развивать процесс декарбонизации украинской энергетики теми инструментами, которые доступны у нас благодаря развитию технологий», - сказал парламентарий.

Энергетические эксперты также считают, что в 2021 году Украина должна сделать акцент на развитие конкуренции на своем электроэнергетическом рынке, что позволит не допустить злоупотреблений со стороны компаний-монополистов.

Наступающий год должен принести рынку больше порядка и здравого смысла, но произойдет это лишь тогда, когда будут сделаны уроки из кризиса 2020 года.

Анна Бредихина

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