Дать стране свет: как похолодание чуть не обернулось волной "веерных" отключений

Январская волна морозов стала вызовом для украинской энергетики. Скачок потребления привел к необходимости экстренных закупок электроэнергии из Беларуси и запуску энергоблоков электростанций на дорогом резервном топливе – газе. Если сегодня ничего не предпринять, то уже в будущем вопрос тарифов для украинских потребителей не будет основным: проблемы будут с поставками самой электроэнергии.

В середине января Украину сковали настоящие «крещенские морозы», а столбик термометра в ряде регионов опускался до неприличных для последних зим минус 20 градусов. Отвыкшие от таких холодов украинцы грелись как, могли.

Многие, убедившись в том, что старая чугунная батарея уже накалена до предела, а заветного тепла как не было, так и нет, принялись использовать электроприборы различных габаритов и мощностей.

Не стоит также забывать, что многие украинские дома и даже целые населенные пункты используют исключительно электричество для отопления. Соответственно, рост потребления в условиях снижения температуры был неизбежен.

В масштабах одной семьи такое вынужденное расточительство по итогу месяца неизбежно приведёт к рекордной за всю зиму платежке.

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Часть жителей Украины, протестующих последние недели против роста коммунальных тарифов, подтвердят: вопрос чрезвычайно острый и требует вмешательства властей.

Однако в масштабах страны, желание людей приблизить температуру в своих домах и квартирах к комфортным для жизни значениям обернулось настоящим испытанием для национальной энергосистемы. Социальными сетями поползли пугающие слухи о грядущих «веерных» отключениях и блэкаутах. Точь-в-точь как в «лихие» девяностые года прошлого столетия.

Неравный бой с силами природы

По данным оператора Объединенной энергосистемы страны госкомпании «Укрэнерго», из-за резкого похолодания среднесуточное электропотребление в рабочие дни второй недели января относительно предыдущей выросло на 6,5 процента, а в выходные - на 16 процентов. В течение следующей недели, с 18 по 25 января, потребление выросло еще на 4,3 процента.

Резкий рост потребления традиционно компенсируется увеличением производства электроэнергии. Задействуются, прежде всего, мощности, которые технологически способны за короткий промежуток времени нарастить объем выработки – гидро- и теплоэлектростанции.

Если гидроэлектростанции с поставленной задачей справились, то с теплоэлектростанциями произошла заминка.

Первую холодную неделю тепловые станции еще продолжали работать на угле, но уже с 18 января в работу дополнительно были включены шесть блоков трех ТЭС: Углегорской, Змиевской, Трипольской на резервном, существенно более дорогом топливе - газе, так как запасы угля на складах практически исчерпались.

По состоянию на 24 января, запасы угля на ТЭС снизились до 450 тысяч тонн, что в пять раз ниже, чем на аналогичную дату прошлого года и в пять с половиной раза меньше, чем на начало ноября. Более того, около половины запасов угля были сосредоточено лишь на двух ТЭС - Луганской и Славянской.

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Из-за ситуации с аномально низкими запасами угля на складах теплоэлектростанций Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о проверках предприятий сектора.

Эксперты отмечают, что критической ситуации можно было избежать, если бы на законодательном уровне для энергокомпаний были закреплены обязательства по страховому запасу угля на случай кризисных ситуаций, такие, например, какие действуют на украинском рынке газа.

Кроме этого, до 23 января также была продолжена работа первого энергоблока Запорожской АЭС, который должен был уйти на плановый ремонт 15 января.

Таким образом, крупнейшая в Европе Запорожская АЭС в дни резкого похолодания работала всеми шестью блоками на общей мощности 5600 МВт, что стало возможным благодаря линии электропередач «Запорожская АЭС - Каховская», строительство которой было завершено лишь в ноябре 2020 года.

Для покрытия дополнительных потребностей Украина была вынуждена в экстренном порядке закупать электроэнергию в соседней Беларуси. По данным «Укрэнерго», суммарная величина аварийной помощи 16 января составила 76,7 МВт- ч, а 18 января – 3,13 миллиона кВт-ч.

Таким образом, украинская энергетика в январе 2021 года с трудом выстояла в неравном бою с силами природы, пройдя по очень тонкому льду.

Но остается открытым вопрос: есть ли гарантии, что система выстоит в следующий раз и насколько нормальной можно считать ситуацию, при которой стабильность национальной энергосистемы, на которую завязана вся украинская экономика и жизнь всех жителей страны, зависит от прихотей природы?

Провалы в прогнозировании

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, отвечая на вопрос о том, почему на пике отопительного сезона тепловые электростанции остались без необходимых запасов угля, заявил, что виной всему плохой прогноз уровня потребления и производства электроэнергии. Этот прогноз, к слову, составляет Министерство энергетики.

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«Несколько факторов. Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, свыше прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз», - сказал Витренко журналистам.

«С другой стороны, существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации. Кроме того, «Энергоатом» начал ремонт. Он смотрел на прогноз министерства и понимал, что может выполнить план, даже если поставит определенные блоки на ремонт. Вот что получается: «Энергоатом» ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять», - добавил министр.

При этом министр все-таки признал, что в энергетики есть системные проблемы, которые необходимо решать, однако, не уточнил, как именно.

«Многие пугали, что будут «веерные» отключения, но никаких отключений не было. Что будет дальше? Не могу сказать, что у нас больше не будет проблем в энергетике. У нас системные проблемы: система разбалансирована и технически, и финансово», - отметил он.

Январский кризис не первый за прошедшие несколько месяцев, с которым столкнулась украинская энергосистема. Весной 2020 года из-за падения потребления электроэнергии, вызванного карантином и рекордной генерацией из возобновляемых источников, правительство с целью ее сбалансирования было вынуждено ограничивать выработку атомных электростанций, которые производят самую дешевую электроэнергию в стране.

То есть, в какую бы сторону не пошатнулся потребительский маятник система не в состоянии себя самостоятельно сбалансировать. Пока что серьёзных последствий удавалась избегать благодаря ручному регулированию и государственному вмешательству. Однако, как утверждают эксперты, при сохранении текущей тенденции сохранять стабильность энергосистемы будет все сложнее.

Колокольный набат напоминает о проблеме

Как сказал агентству УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, январское похолодание хоть и принесло немало хлопот для энергосистемы, но большой угрозы не представляло, и об аварийном отключении потребителей речь не шла. «Укрэнерго» и операторы систем распределения на сегодня в состоянии обеспечивать надежность энергосистемы, а если отключения и происходят, то они быстро ликвидируются и не затрагивают значительное количество потребителей.

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При этом, эксперт считает, что в будущем ситуация может усугубиться и сохранять стабильность системы станет намного сложнее.

По его словам, главной угрозой для стабильного функционирования отечественной энергетики является бурный рост строительства «зеленой» генерации, которая малопрогнозируемая и требует создания новых маневренных мощностей.

Только за прошлый год общая мощность возобновляемой электроэнергетики в Украине выросла на 22 процента и достигла 8,5 ГВт. В течение 2020 года в «зеленую» энергетику в стране было инвестировано 1,24 миллиарда евро. При этом создание дополнительных маневренных мощностей находится в зачаточном состоянии.

«К началу 2022 года необходимо обеспечить введение в эксплуатацию 2 ГВт высокоманевренных и 2 ГВт аккумулирующих мощностей. До сих пор даже конкурс не был объявлен на постройку этих мощностей, а их отсутствие может привести к тому, что надёжность системы существенно сократится по мере введения станций без гарантированной мощности, то есть возобновляемой энергетики», - отметил эксперт.

Также он считает, что государство само себя загнало в угол тем, что в течение нескольких лет поддерживало инвесторов в возобновляемую энергетику одним из самых высоких «зеленых» тарифов в мире, и при этом не уделяло внимание тому, где эти станции строятся. Большинство солнечных станций построены на энергопрофицитном Юге страны, что создает дополнительные трудности для стабильной работы системы.

Эксперт убежден, что уже в ближайшем будущем для украинских потребителей могут возникнуть проблемы с доступностью энергоносителей.

«У нас какая-то странная, извращенная государственная поддержка, при которой поддерживаются не потребители, которые стремятся уменьшить свою зависимость от энергетических монополистов, а производители, ставящие станции не там, где это нужно потребителю, а там, где смогли получить разрешение. Это нонсенс, это ужасно. Вполне может быть, что в следующем году возникнут проблемы с доступностью энергоносителей», - отметил он.

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В последние годы возобновляемая генерация стремительно ворвалась на энергетическую карту страны, заняв по итогам 2020 года более 7 процентов в общем производстве электроэнергии. К сожалению, Украина к такому не была готова и за последние девять месяцев уже минимум дважды столкнулась с огромными трудностями балансировки энергосистемы.

На этом этапе темпы развития «зеленой» генерации должны быть существенно снижены, пока страна не будет обеспечена достаточным количеством аккумулирующих и маневренных мощностей. В противном случае, страшилки про «веерные» отключения неизбежно станут реальностью. Да, точь-в-точь, как это было тридцать лет назад.

Игорь Орел

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