Фьючерсы на нефть марки Brent упали ниже 90 долларов за баррель

Цены на нефть 7 сентября снизились более чем на 3 доллара до самого низкого уровня с 24 февраля. Падение цен вызвали опасения из-за рисков рецессии и неблагоприятными данными китайской торговли.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 3,40 доллара или на 3,66%, до 89,43 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня с 3 февраля, и упав ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля.

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Американская нефть West Texas Intermediate упала на 3,42 доллара, или 3,94%, до 83,46 доллара, достигнув самого низкого уровня с вторжения России в Украину.

"Призрак спада спроса в западном мире близится к тому, чтобы стать реальностью, поскольку стремительный рост инфляции и повышение процентных ставок подрывают потребление", - объяснил аналитик PVM Стивен Бреннок.

Вероятность рецессии увеличила остановка российского газопровода "Северный поток-1".

Ранее цены поддержали угрозы президента РФ Владимира Путина прекратить все поставки нефти и газа. Аналитики уже ожидают, что предложение нефти будет ограничено в последнем квартале текущего года.

Остановка Северного потока- что известно

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

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