Оккупанты придумали фейк об эвакуации из Николаева.

В Центре противодействия дезинформации предупредили о российской информационно-психологической операции об эвакуации украинцев из крупных городов в случае блэкаута.

Дезинформационная кампания РФ началась со ссылки на The New York Times, сообщается на странице ЦПД в социальной сети Facebook.

5 ноября на сайте появился материал "Киев готовится к тотальной эвакуации на случай отключения электроснабжения", построенный на комментариях главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

Видео дня

Отмечается, что в самом тексте нет его цитат с упоминанием о планах организованной и неизбежной эвакуации 3 миллионов киевлян.

"Система гражданской защиты должна быть готовой к различным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию", - отметил Ткачук.

В ЦПД говорят, что российские СМИ продолжили кампанию и придумали фейк об эвакуации людей из Николаева. Его уже опроверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Отключение света в Украине

В последнее время россияне усиленно атакуют объекты критической инфраструктуры на территории Украины.

В результате массированных ударов в Украине ввели плановые отключения электроэнергии. Кроме того, в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что таким образом Россия пытается устроить "энергетический геноцид".

Соединенные Штаты Америки обсуждают с союзниками и партнерами возможности помощи Украине в случае "блэкаута".

Вас также могут заинтересовать новости: