Кипяток на киевских улицах. Как уберечься от прорывов прогнивших теплосетей

В канун календарного феномена – Старого нового года – Киев «искупался» в кипятке. 13 января возле Лыбидской площади произошел прорыв магистрального трубопровода теплоснабжения 1987 года «рождения», который обслуживает около трех тысяч зданий. Кипяток хлынул на дорогу и подтопил первый этаж и подвальные помещения торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. В парующей горячей воде застряла маршрутка, пострадали ее пассажиры, а также просто прохожие и посетители ТРЦ. Ожоги получили девять человек, семь из них были госпитализированы.

В «Киевтеплоэнерго» сразу заявили, что всему виной изношенность теплосетей столицы, у 80% из них закончились нормативные сроки эксплуатации, а трубопровод, на котором произошла авария, вообще необходимо заменить.

«25 лет - нормативный срок эксплуатации, но все зависит от внешних факторов, в том числе. Трубопровод может больше работать, но все зависит от того, что на него влияет», - прокомментировал произошедшее начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП «Киевтеплоэнерго» Александр Пелипишин, добавив, что одновременно заменить все тепловые сети в Киеве ни финансово, ни технически невозможно.

Дальше интересней. Как оказалось, прогнившие сети – это одно, а вот пострадавший ТРЦ – совсем другое. Пелипишин сообщил, что при строительстве Ocean Plaza были нарушены нормативы в охранной зоне теплосетей: «При застройке Ocean Plaza тепловая магистраль, но которая проходит не по этому участку, а чуть дальше, построена с нарушением охранной зоны».

Ocean Plaza или Ocean Plaza Mall - второй по величине торгово-развлекательный комплекс Киева. Его «первая линия» была открыта в 2012 году. И тут логичен вопрос - так кто же должен ответить за его приемку в эксплуатацию?

По словам Пелипишина, будет создана специальная комиссия, она и выяснит ситуацию с ТРЦ. При этом он опроверг информацию о том, что аварию теплосети могли вызвать гидравлические испытания. «Этот участок трубопровода, который сейчас ремонтируется, в июне прошел такое испытание и выдержал испытательное давление... Гидравлические испытания проводятся, согласно нормативным актам и правилам, поэтому мы здесь менять, к сожалению, ничего не можем», - отметил он.

Кстати, порыв теплосети в Голосеевском районе столицы возле станции метро «Лыбидская» уже не первый. Предыдущий произошел 3 года назад. В мае 2016-го труба как раз не выдержала гидравлических испытаний, наружу вырвался 20-метровый фонтан. К счастью, люди не пострадали, но мощная струя воды разбрасывала вокруг куски асфальта и камни. Серьезные повреждения тогда получили пять легковых авто и маршрутка.

ЧП произошло в Киеве и осенью 2019 года. В ноябре на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели тоже прорвало теплосеть. Тогда в яме с кипятком оказались два легковых автомобиля, но люди не пострадали, успели выбраться.

И вот снова прорыв на теплосети, и пострадали в этот раз не «железные кони», а люди. Пелипишин сообщил, что для решения вопроса выплаты компенсаций пострадавшим создана специальная комиссия при Киевской городской госадминистрации. Но… пока обращений не поступало.

Отреагировала на произошедшее и столичная прокуратура. Правда, и тут не обошлось без «конфуза». Изначально было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 УК – «умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства». Затем оно было переквалицированно согласно ч.1 ст. 275 УК – «нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранении промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступление иных тяжелых последствий или причинило вред здоровью потерпевшего». Проще говоря, в аварии могут обвинить собственников ТРЦ. Хотя окончательная квалификация дела будет установлена в ходе досудебного расследования.

Эксперты тоже высказали свое мнение о произошедшем.

Осудить нельзя оправдать

Депутат Киевсовета Владимир Левин считает, что ЧП возле ТРЦ Ocean Plaza произошло из-за неправильно проведенных гидравлических испытаний.

«Испытание говорит, что должны дать двойное давление в трубы. А в Советском Союзе были нормативы еще и по поводу теплоносителя, с которым нужно давать нагрузку… Я считаю и почти уверен, что у нас акты, которые сегодня в Киеве подписываются по давлению, не попадают в тот норматив, который необходим», - сказал Левин.

Он пояснил, что давление в сетях должно строго соответствовать математическим расчетам, иначе либо не будет горячей воды в кране, или тепла в батареях при низком давлении, либо трубы из-за очень сильного давления не выдержат. По его мнению, в Киеве нет понятия теплового баланса, а «исходя из количества потребителей, необходимо рассчитывать систему давления в сетях».

«То есть, мы, проводя испытание, занижаем тот норматив, который должен быть, поэтому у нас при 4 градусах температуры, когда нет перепада температур, авария возле Ocean Plaza. Можно сразу сказать, что испытание давления в трубах было проведено неправильно. Пусть прокуратура проверяет эти подписанные документы, и по факту будет видно, что там было нарушение», - заявил Левин и добавил, что ТРЦ Ocean Plaza тоже подключен к сетям с нарушениями.

Депутат Киевсовета считает, что аварию спровоцировало усиление давления в трубопроводе, но испытание на это давление на самом деле проведено не было. «Это ЧП произошло потому, что документы якобы есть, но по факту их нет. Потому что мы бы с этой аварией столкнулись летом, когда проводились испытания, и летом ее устраняли», - подчеркнул Левин.

По его мнению, Киев должен вернуть себе все коммунальные электрические сети, которые остаются под управлением ДТЭК. Трубы рвет и по вине компании.

«Киев должен вернуть себе электрические сети. Все электросети в Киеве – это собственность киевлян. Электрический комплекс приносит миллиарды в год. То есть, доходность бизнеса, которая позволяет вам содержать и восстанавливать тепловые сети. Сегодня мы берем наши электрические сети и доход от них направляем на ремонт тепловых сетей. И в таком случае мы тепловые сети восстановим в течение пяти лет», - пояснил свою позицию Левин.

Он напомнил, что КГГА в 2018 году инициировала проект решения о продаже компании ДТЭК электросетей города, причем всего за 440 млн гривен. При этом реальная их стоимость может составить около 5 млрд гривен.

«Киеву нужно получать доходы от своих активов, а не продавать их… Киев должен был вернуть электросети в свое пользование вместе с тепловым комплексом, и эти два блока нельзя было разделять», - убежден депутат Киевсовета.

«Мы им (ДТЭК) передали тепловой и электрический комплекс, все сети, как электрические, так и тепловые, а также завод «Энергия» и две тепловые станции – ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6. Это все амортизировалось, но с 2006 года вся амортизация была направлена на электрические сети, т.е., их развивали, а на восстановление тепловых сетей амортизацию не использовали… При этом амортизацию насчитывают людям в тарифе. Все 20 лет киевляне оплачивали амортизацию, восстановление труб. Но баланс, который должен был отправиться с износа на восстановление труб, с 2006 года был направлен в электрические сети города», - подчеркнул депутат.

Таким образом, по его словам, Киев не получил, минимум, 8 млрд гривен, которые являются собственностью киевлян, а по прогнозам городу на восстановление тепловых сетей сегодня необходимо приблизительно 10 млрд гривен.

«В Киеве собирались платежи с населения, но на восстановление тепловых сетей они не были направлены, а направлены на создание электрических сетей, которые остались у ДТЭК. В 2001 году ДТЭК передали больше 50% электросетей Киева. Они взяли себе амортизацию и построили за этот счет новые сети и должны были отдать их нам. Так написано в договоре. Но они нам ничего не отдали», - подчеркнул депутат.

Директор центра «Институт города» Александр Сергиенко считает затопление столицы кипятком закономерностью и убежден, что правительство должно принять решительные меры для наведения порядка в инфраструктурной сфере.

«То, что произошло, – вполне закономерно. Годами состоянием инфраструктуры города никто не занимался. Правда, последние два года в систему обеспечения столицы вкладывались несколько миллионов и модернизировались несколько километров сетей. Это – капля в море. Трубы, которые лежат в земле, естественным образом ржавеют и изнашиваются, тем более они поддаются огромным температурным нагрузкам. Внешне – холодная земля, в середине – кипяток. Поэтому трубы изнашиваются, их необходимо менять», - говорит он.

Что касается ЧП 13 января, то к проектировщикам Ocean Plaza есть немало вопросов: «Почему проектировщики Ocean Plaza не предусмотрели защиту от внешней воды? Речь идет не только об аварии теплоносителя, любой ливень мог затопить торговый центр. Думаю, на этом просто сэкономили. Все барьеры давно известны: все станции метро, подземные переходы защищены от внешней воды. А такой большой торговый центр оказался незащищенным. Считаю, что это – преступление», - прокомментировал ситуацию Сергиенко.

Он также отметил, что каждый год, судя по отчету «Киевтеплоэнерго», в столице происходят тысячи подобных аварий, как и в других городах Украины, где есть централизованные водо- и теплоснабжение. И, чтобы улучшить ситуацию, нужно просто системно работать. «К сожалению, правительство годами не уделяло этой проблеме нужное внимание. Необходим некий контролирующий орган, к примеру, жилищно-коммунальная инспекция, которая бы определяла нужное направление реагирования местной власти», - считает эксперт.

Конечно, для исправления ситуации в масштабах страны нужны огромные деньги. В этом контексте, по словам Сергиенко, речь должна идти о том, что главная задача правительства – создать такие условия, при которых местная власть могла бы привлекать средства.

«Приведу пример США. Там муниципальные банки считаются вторыми по надежности после государственных. И все потому, что люди каждый месяц несут туда свои деньги за оплату коммуналки, несмотря ни на что. Таким образом, местная власть является платежеспособной. У нас есть два закона о концессии, один из них - в сфере ЖКХ, но законы мертворожденные, а если бы были действенными, то тогда бы местная власть могла привлекать кредиты именно под обновление инфраструктуры, и ситуация изменилась бы к лучшему. Над этим должно подумать правительство. В создавшейся ситуации действий одной только местной власти мало. Киев со своим большим бюджетом только приступил к решению вопросов. Другим городам это сделать куда сложнее. Сейчас же правительство решает свои денежные проблемы за счет местных бюджетов. И это тупик», - говорит эксперт.

Что касается личной безопасности при подобных авариях, то, как подчеркнул Сергиенко, против такой большой махины как тепловое хозяйство страны человек практически бессилен, ничего сделать не может. Разве что – увидеть пар из-под земли и потоки воды и позвонить в соответствующие службы.

«Считаю, что в данном случае ответственность должна быть разделена между местной властью и правительством. Повторюсь, необходимо создать определенный орган, который отвечал бы за модернизацию коммунальных систем, разработал бы комплекс мер и обратился бы в Верховную Раду для выделения необходимых средств. Города самостоятельно эту проблему не решат. Правительство должно сосредоточиться на инфраструктуре городов. В столице кое-что уже делается. Пантелеев (заместитель мэра Киева) мне рассказал, что Киев сейчас опробует дроны, два уже закуплены, которые будут контролировать состояние теплосистем. Идея хорошая. Такой мониторинг необходим. К сожалению, система контроля у нас находится в зачаточном состоянии, но об этом хотя бы начали думать», - подытожил Сергиенко.

А пока власть решает, как быть с гнилыми трубами, как заменить их или хотя бы отремонтировать, где взять на это деньги, – будьте осторожны. «Искупаться» в кипятке – украинская реальность.

Нана Черная