Нефть продолжает дорожать из-за обострения на Ближнем Востоке

После признания Тегераном сбития украинского самолета в Иране начались организованные студентами антиправительственные акции протеста.

Стоимость барреля нефти Brent составила 64,25 долларов, баррель нефти WTI торговался по 58,06 долларов.

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Как сообщает Investing.com, стоимость барреля нефти Brent 14 января к 9:55 по киевскому времени составила 64,25 долларов (+0,08%). Баррель нефти WTI торговался по 58,06 долларов (-0,03%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 64,20 долларов и 58,08 долларов соответственно.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

После признания Тегераном сбития самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране начались организованные студентами антиправительственные акции протеста.