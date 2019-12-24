"Нафтогаз", "Газпром" и транзитный контракт. Кто выйдет победителем в "газовой" схватке

Действующий транзитный контракт между Украиной и Россией заканчивается 31 декабря 2019 года. Поэтому не удивительно, что только в 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних переговоров в формате - ЕС-Украина-Россия. И каждая из сторон пыталась на них отстоять свои позиции.

Украинская сторона изначально настаивала на подписании контракта на десять лет с объемом транзита не менее 60 миллиардов кубических метров газа в год, повышении тарифа на транспортировку топлива согласно европейским расценкам, а также подписании контракта с учетом энергоправил ЕС, безоговорочной выплате обязательств по решению Стокгольмского арбитража – почти 3 млрд долларов США.

Российская сторона предлагала заключить контракт на один год и выдвигала требование к Украине отказаться от победы в Стокгольмском арбитраже и заключить контракт на прямые поставки газа.

Последняя встреча в трехстороннем формате состоялась 19 декабря в Берлине. По ее итогам вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сказал, что она позитивна, достигнуто предварительное соглашение по всем ключевым вопросам.

Немалую роль сыграл в данном вопросе и саммит «нормандской четверки» в Париже. Именно тогда Украина и Россия на уровне президентов пришли к некоему компромиссному варианту нового транзитного соглашения. Сделать Россию «уступчивей» помогли и санкции США от 21 декабря, которые сильно ударили по обходным трубопроводам «Газпрома», призванным лишить Украину статуса транзитера газа.

Наконец, после многочасовых переговоров в Минске 20 декабря, Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию нашей страны, который включает «мировую» по взаимным судебным искам, кроме долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу в 2,6 млрд долларов плюс пеня.

В ходе переговоров также обсуждались и прямые поставки российского газа, «замороженные» Украиной с осени 2015 года в ответ на военную агрессию РФ на Донбассе. Закупки голубого топлива ведутся в реверсном режиме - от европейских трейдеров.

Но о чем стороны договорились в конечном итоге, стало понятно после брифинга представителей украинской стороны на газовых переговорах в Офисе президента 21 декабря. До этого времени о подробностях «сделки» можно было только строить догадки.

Детали транзитного контракта

Итак, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, новый транзитный контракт будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет. Он предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита топлива в 2020 году на уровне 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров. Соглашение будет заключено в полном соответствии с европейскими принципами.

О прямых поставках газа из России в Украину речь не идет. «Прямые поставки мы исключили из договоренностей. Вы увидите в протоколе. Если действительно они потенциально и будут осуществляться, то только на базе европейского хаба», - заявил Оржель, отметив, что в протоколе только выписан принцип, на котором такие поставки могут осуществляться.

Также, по словам министра, стороны обсудили вероятность повышения тарифа на транспортировку газа. «Тариф должен расти. То есть, будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит уже [наш] регулятор», - сказал Оржель.

Кроме того, он не исключил, что уже до конца года, при условии выполнения достигнутых во время переговоров договоренностей, «Нафтогаз» получит от российского «Газпрома» около 2,9 млрд долларов денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

«Пакетный вариант предполагает, что будет соглашение об урегулировании, согласно которому «Газпром» уплатит деньгами фактически три миллиарда долларов (с учетом пени и всех процентов), которые были начислены по решению Стокгольмского арбитража», - уточнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, добавив, что в течение недели стороны конструктивно поработают, чтобы решить вопрос окончательного подписания соглашений еще до конца текущего года.

По его словам, тот факт, что соглашения будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами, «гарантирует справедливость этих соглашений, прозрачность этих соглашений». Мол, это и справедливое решение для Украины, и возможность обеспечить «надежный транзит газа через Украину для европейских потребителей».

Еще один немаловажный аспект – в случае подписания транзитного контракта, «Нафтогаз» согласен отозвать новый иск к российскому «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже на 12 млрд долларов. Кроме того, между «Нафтогазом» и «Газпромом» будут урегулированы текущие арбитражных процессы.

«Если мы говорим об исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продлением транзита, вариант, который предполагается, - это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований ни с одной стороны после того, как это пакетное решение будет введено», - уточнил Витренко.

В частности, согласно протоколу, Украина откажется и от требований взыскать с российского газового монополиста 172 млрд гривен в соответствии с решениями Антимонопольного комитета и Хозяйственного суда города Киева, которые были приняты в 2016 году.

«До 29 декабря 2019 года «Газпром» и Украина заключат безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС №2019-10 «ОАО «Газпром» против Украины», которое рассматривается сейчас арбитражным судом в городе Женева, Швейцарская Конфедерация. Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ОАО «Газпром», основанных на решении Антимонопольного комитета Украины №18-р от 22.01.2016 года и соответствующем решении Хозяйственного суда города Киева от 05.12.2016 года (включая требования по уплате штрафа и пени)», - говорится в тексте протокола.

В то же время, по словам Витренко, иски к России на 5 млрд долларов в связи с захватом крымских активов «Нафтогаза» сохраняются, поскольку они не являются частью договоренностей.

«Нафтогаз» vs «Газпром». Кто вышел победителем схватки?

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает прокол будущего транзитного договора вполне положительным для Украины, а подписание самого соглашения вполне реальным до конца нынешнего года.

«Правда, Украина хотела контракт на десять лет, а получила лишь на пять. Думаю, это единственная уступка со стороны нашей страны. По остальным позициям уступки минимальные», - отметил он.

Эксперт подчеркивает, что глобально все договоры - это результат компромисса: «Если сравнить позиции России, то изначально она хотела заключить договор на один год, этого ей было достаточно для завершения «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Соответственно, это дало бы возможность полностью исключить Украину из системы поставок газа в Европу. Не получилось. Также не получилось исключить оплату обязательств по Стокгольмскому арбитражу. Мы не один год добиваемся этой уплаты, идут суды, и они могли бы продолжаться еще несколько лет».

Что касается исков, от которых Украина отказалась, то, по словам Несходовского, арбитражные решения по ним сомнительные. «Поэтому говорить, что они были бы на 100% в пользу Украины, не отвечает действительности. По поводу решения нашего Антимонопольного комитета, то в международных судах, скорее всего, это решение было бы не учтено», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, объемы прокачки – 65 млрд кубометров газа в первый год и 40 млрд кубометров в следующие четыре года – достаточные для нормального функционирования украинской ГТС. А, повышая стоимость транзита, можно компенсировать потери.

«Транзитный договор однозначно будет подписан до конца года. Нельзя забывать, что в переговорах принимал участие Европейский Союз. И если бы Украина не пошла на компромисс, какие-то уступки, то это бы существенно изменило настрой ЕС по отношению к нашей стране. Если же Россия его не подпишет, то «Газпром» потеряет примерно 40% европейского газового рынка, это существенные финансовые потери. Поэтому, в данной ситуации, новый договор взаимовыгодное, компромиссное решение. И уступки нашей страны достаточно аргументированные. С нашей стороны делается все необходимое для обеспечения рентабельности работы ГТС», - отметил Несходовский.

Иного мнения придерживается директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Он также считает протокол положительным для Украины, но скептически относится к подписанию нового транзитного договора до Нового года.

«То, что было бы подписано по транзитному договору, выглядит неплохо для нашей страны. В целом, идея протокола абсолютно адекватна и может быть прекрасно реализована. Но я не уверен, что «Газпром» будет готов все подписать в виде обязательств и договоров. Я не ожидаю, что «Газпром» будет что-либо подписывать, основанное на этом протоколе. Думаю, это был исключительно обходной маневр, чтобы попытаться «отбить» американские санкции. В Вашингтоне уже была дипломатическая атака со стороны немцев под лозунгом «смотрите, русские и украинцы уже обо всем договорились». Если учесть, что никаких обязательств люди, подписавшие прокол, нести не могут, я уверен, что россиянам эта бумажка «до одного места». Скажут потом, мол, мы поменяли стратегию и теперь будем рассматривать другую. Считаю, что предстоит огромная работа, чтобы договоренность превратилась в реальность», - говорит эксперт.

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар также не верит в прозрачность договоренностей с российской стороны. И, в этой связи, критикует отказ «Нафтогаза» от исков к «Газпрому». По его словам, такие действия являются нецелесообразными, поскольку в будущем нельзя исключать нарушений «Газпромом» своих обещаний (тем более, такое поведение для него традиционно).

То, что «Газпром» обещает 65 млрд кубометров прокачки газа, - всего лишь ситуативная победа. Россияне понимают: достроить в срок «Северный поток-2» из-за санкций не успеют, а недопоставка топлива в ЕС грозит немалыми штрафами.

Гончар обращает внимание, что в протоколе нет озвученного ранее условия «Нафтогаза» - «транспортируй или плати». А именно это важно для Украины в контексте транспортировки газа в Европу. Более того, при объеме прокачки топлива в 40 млрд кубометров в год, наша газотранспортная система не будет работать полноценно.

«Украинская ГТС, при снижении объема транзита, вынуждена будет поднять тариф. В свою очередь, «Газпром» ответит отказом от ее использования как от не конкурентоспособной. При этом не исключена и «предательская» позиция Европы – дескать, ничего личного, только бизнес, а конкуренция играет самую большую роль», - отметил эксперт.

Еще одна немаловажная деталь – отсутствие в протоколе решения вопроса закупки российского газа на восточной границе Украины. «Нужно было зафиксировать пункты сдачи-приемки газа, причем - за подписью Еврокомиссии», - подчеркивает Гончар.

«Еще ни с украинской, ни с европейской стороны в протоколе не была зафиксирована позиция с учетом Статьи 274 Соглашения об ассоциации с ЕС - Украина и Евросоюз имеют право использовать свободные мощности систем поставки газа и электроэнергии. Европа просто «умыла руки», а Украина, что очень странно, избегает такого пункта договора. Но данная статья четко регламентирует основоположение - сначала должны быть использованы свободные мощности ГТС Украины, а уже потом достраиваться обходные потоки», - добавил он.

На сегодня в «Нафтогазе» уверяют, что продолжают действовать в интересах Украины, согласовывая с «Газпромом» и другими вовлеченными сторонами детали юридических и коммерческих условий. Сейчас идет работа над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договоре об организации транзита и договоре о бронировании мощностей между НАК и «Оператором ГТС Украины». Кроме того, согласовывается текст договора о взаимодействии операторов сетей с представителями «Газпрома». Заключение такого соглашения является первым шагом для создания технической возможности продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

Подписание соглашения с «Газпромом» о транзите Украиной российского газа запланировано на 29 декабря. Тогда и станут известны все аспекты договоренностей. Остается надеяться, что транспортировка российского газа в Европу 1 января 2020 года не остановится, и прогнозируемого рядом экспертов энергетического коллапса не случится.

Нана Черная