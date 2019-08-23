Ультиматум водоканалов. Как новый рынок электроэнергии перекрыл трубы

В начале августа водоканалы страны заявили, что после запуска с начала июля рынка электрической энергии ее стоимость для них выросла на четверть. И поставили властям ультиматум: дайте возможность получать дешевый энергоресурс или разрешите повысить на 10-20 процентов тарифы на услуги поставки воды потребителям. В противном случае, водоканалы будут вынуждены перейти на почасовую подачу воды.

В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назвали такие расчеты некорректными. Дело в том, что стоимость электроэнергии для водоканалов выросла всего на восемь процентов. Поэтому тарифы на воду для потребителей могут, в среднем, вырасти лишь на два с половиной процента.

УНИАН попытался разобраться, к чему приведет спор между регулятором и поставщиками воды. И каким должно быть комплексное решение, чтобы украинцы могли продолжать мыться водой и пользоваться канализацией относительно недорого и без ограничений.

Воды в ближайшие дни не будет

По словам вице-президента украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольги Бабий, доля электроэнергии составляет третью часть в цене услуг водоканалов.

Только за первый месяц работы нового рынка электрической энергии, повышение стоимости этого ключевого для отрасли ресурса принесло водоканалам двести миллионов гривен убытков.

«Мы хотим предупредить, что с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию», - сказала Бабий.

«Если же ситуация не будет решена путем законодательной корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Прекращение водоснабжения и водоотведения будет иметь непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины», – добавила она.

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Законодательные изменения, наработанные профильной Ассоциацией, предлагают корректировку нормативных документов таким образом, чтобы водоканалы получили возможность покупать для себя дешевую электроэнергию по цене - 1,68 гривен за киловатт-час, вместо того, чтобы платить около двух с половиной гривен, как диктует рынок.

Чтобы не прекращать водоснабжение украинских городов, водоканалы будут просить разрешить повысить расценки на свои услуги. Двадцатипроцентное повышение тарифа также будет включать в себя пересмотр зарплат коммунальщикам, которые массово увольняются из-за низких окладов.

Понятное дело, что предлагаемая синхронизация роста тарифов на поставки воды с дорожающей электроэнергией не приведет к улучшению качества предоставляемых водоканалами услуг. Для потребителей, имеющих воз и маленькую тележку претензий к работе поставщиков, изменится лишь цена: вода из крана станет дороже.

Элемент шантажа

Как сказал УНИАН глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Оржель, который в новом парламенте будет работать в пропрезидентской фракции «Слуга народа», вопрос расчетов водоканалов за электричество и увязки с ценой на поставки воды населению и бизнесу является «болезненным». И, с оглядкой на это, водоканалы не грешат использовать «элементы шантажа» для продвижения своих интересов.

«С одной стороны, основные потребители водоканалов – это население, которое действительно имеет проблемы с платежной дисциплиной, что в итоге влияет на своевременные расчеты за электроэнергию. С другой стороны, водоканалы, понимая, что они являются объектами критической инфраструктуры, используют элемент шантажа, говоря, что они будут вынуждены перейти на почасовую подачу воды. Поскольку это вопрос очень болезненный для любого потребителя, они ждут, что ими и их долгами все равно кто-то будет заниматься», - пояснил он.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус подтвердил, что запуск нового рынка электрической энергии привел к повышению стоимости энергоресурса для всех категорий коммерческих потребителей, а не только для водоканалов.

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«Нам надо искать пути снижения цен для всех потребителей, как для водоканалов, так и для заводов и военных частей, поэтому до конца августа мы планируем разработать проект решения, как эту ситуацию можно исправить», - сказал он.

По его словам, решать проблему путем повышения тарифов поставщиков воды населению - не выход.

«Переложить рост цен на конечного потребителя - это неправильно. Сейчас мы разрабатываем механизмы, идет общение с регулятором и с Министерством энергетики, чтобы принять некоторые решения для понижения цен на электроэнергию на десять процентов с текущего уровня», - добавил он.

Герус сказал, что уже с сентября можно ожидать плоды совместных трудов чиновников в виде снижения стоимости электроэнергии для небытовых потребителей.

Полноценная реализация мер и снижения электротарифов на 20 процентов возможна к середине осени.

Надо менять закон

Стоит отметить, что сложности в работе водоканалов, работающих с различными категориями проблемных потребителей, а сейчас вынужденных адаптироваться к изменениям на энергорынке, имеют многолетнюю историю.

Очередной кризис возник в начале текущего года, когда страна переживала первый этап реформирования нового рынка электрической энергии. Тогда предприятия, в том числе водоканалы, должны были заключить договора на поставку электроэнергии с независимыми поставщиками. Но ввиду больших долгов коммунальщиков, поставщики электроэнергии не хотели сотрудничать. Это вынуждало первых обращаться за энергоресурсом к «поставщику последней надежды», продававшему электричество на треть дороже. А это, в свою очередь, привело к нарастанию долгового кома.

Оржель считает, что для того, чтобы не допустить почасовую подачу воды в украинских городах, существует два выхода. Первое - изменение положения о возложении специальных обязательств (ПСО), что дало бы водоканалам право покупать электроэнергию по льготной цене.

Вторым и более комплексным решением может быть изменения закона о рынке электроэнергии новым составом парламента.

«Представитель президента Герус пообещал снизить цену электроэнергии не только для водоканалов, а для многих критических объектов. Это означает, что средств в рамках спецобязательств на всех не хватит, и здесь надо менять закон», - пояснил Оржель.

По его словам, такой законопроект о совершенствовании действующего закона является приоритетным, а его принятие депутатами не будет затягиваться.

Низкий уровень конкуренции = высокие тарифы

В первый день июля в Украине заработал новый рынок электрической энергии. Государство решило заняться его регулированием, по крайне мере, на первом этапе, вопреки первоначальной идее - предоставить его участникам возможность самим формировать экономические взаимоотношения для определения справедливой цены.

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Во избежание роста тарифов для населения, Кабинет министров возложил на государственные энергогенерирующие компании обязанность продавать почти весь выработанный ресурс по регулируемой цене. Тем самым, заморозив рост тарифа для бытовых потребителей.

Накопленные недоработки привели к скачку цены на электричество для всех небытовых потребителей - малого и среднего бизнеса, крупных промышленников и коммунальных предприятий.

К слову, несколько крупнейших национальных производителей ферросплавов заявили, что для них рост цены энергоресурса составил 25 процентов. Это делает выпуск их продукции, поставляемой на мировые рынки, неконкурентоспособной и может привести к остановке работы заводов.

Глава Оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук считает, что причиной повышение тарифов на электроэнергию с запуском новой модели рынка, стало, в том числе, отсутствие на нем конкуренции.

«Первая составляющая - рост цены на стороне генерации. Компании, которые вырабатывают электрическую энергию, увеличили цену ее производства. Для того, чтобы бороться с этим явлением рыночными механизмами должна быть создана конкуренция», - сказал он.

«Второе – разница цены для населения, то есть перекрестное субсидирование, которое составляет 50 миллиардов гривен. Нужно понимать, что население все равно платит эту разницу в цене на товары и услуги производителей. Если убрать этот перекос, это не окажет серьезного влияния на реальное благополучие домохозяйств. В то же время, защита уязвимых слоев населения должна быть обеспечена», - добавил он.

Третьим фактором Ковальчук назвал значительный рост доли электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Государство покупает ее у производителей по одному из самых высоких «зеленых тарифов» в Европе, поэтому наращивание темпов строительства таких станций будет оказывать все большее давление на цену электричества.

Правительство и национальный регулятор откладывают введение правильных, но не популярных мер повышения цены на электроэнергию для населения. А пока эту финансовую нагрузку несут на себе предприятия, ожидать эффективного реформирования энергорынка и развития экономики не приходится.

Остается надеется, что очередной костыль в виде авральных решений правительства, подставленный под половинчатую и страдающую дефектами реформу, поможет коммунальным поставщикам услуг не остаться без электричества, а украинцам без воды.

Анна Бредихина