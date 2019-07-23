Новые «топливные» санкции. Что будет с ценами на АЗС

Топливный рынок Украины, который в последнее время радует автовладельцев пусть и незначительным, но все же снижением цен, ждет внеочередное «потрясение». Кабинет министров своим постановлением с 1 августа ввел специальные пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ, ввезенный из Российской Федерации. Этот шаг - ответ на санкции Кремля, которыми с 1 июня был запрещен экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Украину без спецразрешения.

Как отмечают в украинском правительстве, данный шаг «нацелен на защиту существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях». Смущает, правда, только один момент - решение принято лишь спустя два месяца после «топливного» вето Москвы, да и касается оно исключительно трубопроводного транспорта.

Тем не менее, согласно решению Кабмина, с 1 августа спецпошлина на дизельное топливо, ввозимое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года - 4%. Пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября – 3%.

«Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины», - говорится в постановлении правительства.

Тут стоит напомнить, что Украина критически зависима от импорта нефтепродуктов, он составляет около 80% рынка. От России зависимость по дизельному топливу - около 40%, по сжиженному газу – треть поставок.

Несмотря на это, представитель президента в Кабмине Андрей Герус приветствует данный шаг и считает, что спецпошлины снимут маржу трейдера-импортера, превышающую рыночную, которая возникала по причине логистики и других факторов.

«Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долларов за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долларов. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях», - уверяет Герус.

По его словам, повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому что сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны Евросоюза, поставки морем и прочее. Причем госбюджет, благодаря спецпошлинам, получит дополнительно около 2 млрд гривен в год. И направить эти средства нужно на субсидии.

«Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд гривен в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения», - сказал Герус.

Он аргументировал свое мнение следующим образом: на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями, однако вследствие различных решений, количество субсидиантов уменьшилось до 3,6 млн домохозяйств. Исправить ситуацию могут деньги от спецпошлин. Причем сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, и есть основания для дальнейшего снижения розничных цен.

То есть, по мнению власти, повышение спецпошлин поможет выйти из «субсидийного» кризиса и перезагрузить рынок без особых проблем с ценами на АЗС. Эксперты во многом соглашаются, но все-таки риски в этом видят.

«Менталитетные» санкции

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что роста цен на АЗС не будет, но возможные будущие проблемы не в стоимости топлива.

«В денежном эквиваленте 4% пошлина - это около 25 долларов или 60 коп/л. Уверен, что такое повышение закупочной цены, если оно будет, розничные сети способны «проглотить» незаметно, учитывая нынешние рекордные торговые наценки на дизельное топливо. Полагаю, что часть пошлины может взять на себя и поставщик, чтобы сохранить объемы поставок. Повлияет ли пошлина на расстановку сил на рынке? Не особо. Допускаю, что российский продукт, который сегодня занимает 40% рынка и проник повсюду, может покинуть отдаленные южные регионы, где продажи станут неприбыльными. А морские поставки через порты смогут отвоевать 5% рынка. Не исключаю, что, учитывая такой первый звоночек, трейдеры попытаются диверсифицировать риски и увеличить закупки белорусского продукта. Но меньше 30% рынка за россиянами, в любом случае, не останется», - отмечает эксперт.

Что касается сжиженного газа, то, по словам Куюна, пошлина в размере 3% не повлияет «ни на что». А риски заключаются в другом: несмотря на околонулевой эффект пошлин, самый большой риск - остановка Россией всех поставок нефтепродуктов.

«Здесь вопрос принципа. Партия войны в российской верхушке, в частности ФСБ, давно выступает за прекращение поставок энергоносителей в Украину. Но пока сильнее умеренная позиция, что важно иметь рычаг влияния на Украину и заодно давать заработок своим лоббистам внутри страны, активно наращивающим силы в медиа-пространстве. Такой шаг Украины может добавить веса «силовикам». Но проблема даже не в этом. Для подобных решений сейчас самый неподходящий момент. Если в мае это было бы нормально, то сейчас мы стоим на пороге сезона пикового потребления нефтепродуктов. Август, сентябрь и октябрь – максимальные объемы, продиктованные, в частности, аграрной активизацией. Кроме того, в августе-октябре будут снижены поставки из Беларуси в связи с ремонтом НПЗ. Напомню, это второй по величине поставщик дизтоплива в Украину после России. Если россияне решат остановить поставки или резко их снизить, кризиса – роста цен и дефицита на протяжении минимум двух-трех недель - не избежать. И если по дизтопливу со временем ситуацию можно несколько стабилизировать поставками по морю, то с автогазом будет тяжело – его цена будет расти, пока не сравняется по эффективности с бензином. Скорее всего, одновременно с российскими поставками. будет остановлен и транзит казахского сжиженного газа, что россияне нам уже наглядно продемонстрировали в мае, когда мы впервые заикнулись о санкциях. Не исключено, что Москва сможет повлиять и на «своих» белорусских союзников. Поэтому любые ограничения были бы более уместны в ноябре или декабре, когда потребление падает. Также необходимо готовить к этому рынок, который должен сформировать запасы. Тогда бы это понимали и россияне, осознавая неэффективность своих демаршей, но сейчас мы очень уязвимы», - считает эксперт.

Директор «Укравтономгаза» Андрей Дорофеев также уверяет, что введение спецпошлин не повлияет на конечных потребителей. Сейчас оптовые цены на все нефтепродукты имеют тенденцию падения цен. Пошлина на дизельное топливо касается исключительно поставок трубопроводным транспортом, поэтому в целом на рынке не отразится. Но данная выборочная дискриминация может иметь встречные санкции со стороны Российской Федерации.

«Например, Россия может снова ввести ограничения на поставки нефтепродуктов в Украину, или увеличить пошлину со своей стороны. Дефицит пока нам не грозит. Традиционно импорт дизельного топлива будет поступать из Беларуси и России железнодорожным и автомобильным транспортом. По словам Геруса, правительство надеется, что трейдер дизтоплива по трубопроводному транспорту снизит свою маржу, которая в несколько раз выше маржи трейдеров по железнодорожному и автотранспорту. Но мне мало в это верится. Пошлина на сжиженный газ в ценовом выражении примерно 10 долларов на тонне (приблизительно 0,14 гривни). Все пошлины заплатят украинские компании - трейдеры сжиженного газа. Сейчас идет снижение цены на него, поэтому автомобилисты не должны увидеть повышения его стоимости на стелах заправок», - подчеркнул Дорофеев.

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев более резок в оценке решения Кабмина. По его мнению, данное постановление правительства, как и многие другие, было принято с многочисленными нарушениями регламента правительства. То есть, не проведены расчеты экономической эффективности его будущей реализации. Более того, изменения величины пошлины проводились, что называется, «с колес», без каких-либо обоснований.

«Поскольку стоимость российского трубопроводного дизеля является ценовым якорем для рынка, увеличение пошлины, тем более, в период максимального спроса, приведет к подорожанию этого вида топлива. Насколько - будет зависеть от умения трейдеров оптимизировать цены и маршруты поставок после введения спецпошлин», - отметил эксперт.

Между тем, аналитики компании Pro-Consulting не исключают и снижения цен на дизтопливо и автогаз, подчеркивая, что все, в большой степени, будет зависеть от валютных колебаний. Но поскольку ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует положительную динамику, то потребителям не стоит ожидать потрясений.

«Учитывая большие запасы горючего, можно ожидать и снижения цен. Отдельно стоит отметить, что новые пошлины могут стимулировать отечественных производителей дизельного топлива, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению российской доли на рынке и дополнительно наполнит бюджет Украины», - отмечают в компании.

Новшества на топливном рынке Украины заработают уже через неделю. Тогда украинцы и смогут убедиться в их эффективности. Очень хочется, чтобы спецпошлины не стали еще одним фактором разочарования.

Нана Черная