Россия испортила «Дружбу». Почему в Украине дорожает топливо

Спровоцированная Россией ситуация на рынке нефти перешла в разряд чрезвычайных. Остановлены поставки топлива по нефтепроводу «Дружба», который является крупнейшей в мире системой магистральных трубопроводов для доставки нефти из России через Украину и Беларусь в восточную Европу – Венгрию, Словакию, Польшу, Германию, страны Балтии.

Все началось с того, что 19 апреля белорусская «Гомельтранснефть Дружба» сообщила оператору нефтетранспортной системы Украины - «Укртранснафте» - о поступлении с технологического участка магистрального российского нефтепровода «Транснефть - Дружба» нефти с ухудшенными показателями качества. «Укртранснафта» сразу же усилила контроль качества нефти, транспортируемой через нашу территорию. А 25 апреля компания вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь – Броды». Согласно договору о транспортировке, все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не выполнила свои обязательства, в том числе – по качеству продукта. В силу происходящего, без поставок нефти остались восточные европейские партнеры.

Что же произошло? В нефтепровод «Дружба» подается предварительно обработанное сырье. На этапе обработки из нефти удаляют воду и остальные примеси. Однако, по пока не установленной причине, в трубопровод попала нефть, которая не прошла эту предварительную обработку, которую обязан делать поставщик – в данном случае, Россия. В результате, в трубу попала нефть с повышенным содержанием коррозионных веществ. Это – хлорорганика, которая разрушает даже оборудование нефтеперерабатывающих заводов.

Такой «грязной» нефти в нефтепровод было вброшено около 700 тысяч тонн. При этом технологи Мозырского нефтеперерабатывающего завода – одного из двух крупнейших в Беларуси НПЗ, осуществляющего поставки нефти в восточно-европейском направлении, в том числе в Украину – не получив отмашки от заводской лаборатории, пустили нефть на установку по первичной обработке для получения товарной продукции. Но автоматика, которая регулирует подачу специальных веществ, нейтрализующих попадание примесей, среагировала на рост реагентов. После этого технологи остановили процесс. Лабораторный анализ засвидетельствовал, что нефть не соответствует нормативным показателям. Далее было принято решение остановить отбор нефти до выяснения причин ЧП.

Поставщик - «Транснефть» - признала «прокол». Но некачественную нефть теперь нужно изъять. Для этого были остановлены все компрессорные станции по пути следования нефти – таким образом, остановлен трубопровод «Дружба». Как было заявлено 19 апреля, сторонам для выяснения причин и возобновления транзита, понадобится от 8 до 10 дней.

Проблемные вопросы с украинской стороны фактически решены. Белорусские операторы уже начали отгружать нефтепродукты для нашей страны, согласно контракту. Минск заявил об этом 26 апреля. А 27 апреля украинская таможня подтвердила, что в Украину зашло 32 тысячи тонн дизельного топлива и 10 тысяч бензина по железной дороге. То есть, белорусская сторона возобновила отгрузку топливной товарной продукции даже раньше отведенного для выяснения обстоятельств срока.

Кроме того, 26 апреля в Минске состоялись переговоры операторов нефтетранспортной системы «Дружба» по восстановлению ее работы. Представители России обязались возобновить транзит качественной чистой нефти с 3 мая. Стороны также обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, возникшей из-за временной остановки нефтепровода.

«В первой декаде мая южное направление «Дружбы» может возобновить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям», - сказано в сообщении «Укртранснафты».

В тот же день российская «Транснефть» сообщила, что об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба» возбуждено уголовное дело. По данным компании, вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре «Самаратранснефть-терминал». Следственные действия проходят в Самаре, в офисах нескольких частных организаций. Расследованием занимается ФСБ, так как рассматривается вариант диверсии.

Но эти разборки – личное дело России. Главный вопрос – за чей счет «банкет»? Кто рассчитается за нанесенный белорусским заводам ущерб? Потери и недополученную прибыль Минск уже предварительно оценил в сумму от 100 до 150 миллионов долларов, цифра будет уточняться. К тому же, торговля нефтью ведется через электронные торги, и формула расчета определяется нефтяными котировками. Кто ответит за сорванные контракты с другими импортерами нефти? И еще один важный момент – что будет с ценами на украинских АЗС, если они только за неделю выросли на 15%?..

Зловещая тенденция

Директор спецпроектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев считает, что Украине, по большому счету, разборки – кто виноват в «нефтяном» ЧП - не интересны. А ссылки «Транснефти» на диверсию больше похожи на нежелание признать свою вину в полном объеме. Украину больше интересует – возобновятся ли в полном объеме поставки белорусских нефтепродуктов. Пока, судя по заявлениям Минска, все обязательства будут выполнены. То, что Беларусь пообещала поставить до конца апреля, она поставит.

«А вот ситуация с ценами на нефтепродукты на отечественных АЗС напоминает «танцы с саблями наголо». И самое интересное заключается в том, почему настолько выросла стоимость бензина в Украине? Если не брать во внимание цены на розницу, то за последнюю неделю дизельное топливо выросло в цене в опте на 15 процентов», - говорит эксперт.

По его словам, одна из проблем состоит в том, что государство не сохранило никаких рычагов влияния на этот рынок. «Для этого у государства должен был бы быть стабилизационный запас нефтепродуктов, который в таких чрезвычайных случаях вбрасывался бы на рынок, чтобы сбить ажиотажный спрос. Еще государство должно было бы простимулировать операторов рынка к созданию не снижающегося страхового запаса. Но при предоставлении лицензий операторам рынка государство пока этого не предусмотрело. А вот вмешиваться в рыночные отношения, и это касается цен, государство не имеет права. Вместе с тем, есть вопросы к Антимонопольному комитету, это в его силах разобраться в том, что происходит», - отметил Рябцев.

Эксперт убежден, что, воспользовавшись ситуацией с остановкой нефтепроводов, операторы подняли цены выше экономически обоснованного уровня.

Еще одной бочкой масла в этот огонь стало сообщение, что Россия с 1 июня вводит новый режим предоставления спецразрешений на поставку дизельного топлива и сжиженного газа в Украину. И эта новость также поспособствовала повышению стоимости топлива.

Впрочем, то, что экспорт идет в Украину по спецразрешениям, было известно еще в 2016 году. С этого момента и началась монополизация украинского рынка «Роснефтью».

«К сожалению, повышение стоимости на нефтепродукты в рознице продолжается, так как шла закупка топлива по ажиотажным ценам. Сколько это будет длиться, спрогнозировать трудно. Трейдеры себе в убыток торговать не будут. Поэтому, к сожалению, при отсутствии объективных причин для подорожания нефтепродуктов, рост стоимости топлива продолжится», - резюмировал Рябцев.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн считает, что украинскому топливному рынку уже сейчас необходимо искать дополнительные объемы поставок на май, чтобы заместить выпавшие объемы белорусских НПЗ.

«Из-за проблем с качеством нефти, переработку снизил до минимума не только Мозырский, но и Новополоцкий НПЗ. Очевидно, что в мае поставки из Беларуси в Украину будут существенно уменьшены. Рынку предстоит заместить большой объем дизельного топлива», - отмечает Куюн.

По его данным, в 2019 году Украина, в среднем, ежемесячно импортировала 160 тысяч тонн белорусского ДТ, его доля, по итогам I квартала 2019 года, составила 34,5% рынка.

В размещенном на сайте «Консалтинговой группы А-95» сообщении отмечается, что последствия сбоя белорусских поставок облегчены большими запасами дизельного топлива, которые были сформированы под посевную кампанию, которая в этом году сдвинулась на конец апреля из-за плохих погодных условий. Проблем с обеспечением бензином «А-95» не ожидают, белорусский объем будет замещен топливом украинского производства, импортом из Литвы и по морю.

Эксперты «А-95» считают, что цены на нефтепродукты для потребителей в ближайшее время продолжат рост, но пока основным драйвером является повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок нефти из Ирана и Венесуэлы. На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн/л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит эту же цифру – около 1 грн/л.

Эксперты призывают Кабмин ускорить реализацию мероприятий по снижению энергетической зависимости от поставок из стран СНГ, выделяя в качестве первоочередных шагов внесение в парламент законопроекта о создании запаса нефти и нефтепродуктов, сбалансировании налогообложения нефтепродуктов, снижении портовых сборов на перевалку нефти и нефтепродуктов и приоритетном обеспечении подвижным железнодорожным составом морских нефтеперевалочных комплексов. Совсем скоро можно будет увидеть, учтет ли власть советы экспертов.

Нана Черная