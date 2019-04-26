"Укрнафта" в 2018 году увеличила инвестиции почти на 40%

При этом в компании отмечают, что уровень инвестиций остается значительно ниже минимально необходимого для стабилизации и наращивания объемов добычи.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2018 году увеличила капитальные вложения на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,2 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в отчете предприятия.

"Капитальные вложения в 2018 году составили 1,2 миллиарда гривень при запланированных 4,3 миллиарда гривень. В то же время, в отчетный период инвестиции на 38,8% превысили показатель 2017 года (871 миллион гривень). Однако уровень инвестиций остается значительно ниже минимально необходимого для стабилизации и наращивания объемов добычи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на 2019 год компания запланировала инвестиционную программу на уровне 2,9 миллиарда гривень.

Сообщается, что эти инвестиции являются критически необходимыми для обеспечения базовых производственных нужд, безопасности труда и безаварийной работы оборудования. Однако выполнение инвестиционной программы будет зависеть от договоренностей о механизме погашения налоговой задолженности.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.