Украинцы "съедают" только 12 миллионов тонн зерновых при общем урожае 70 миллионов тонн.

Украина в этом году соберет около 70 тонн зерна, что в несколько раз превышает внутренние потребности страны.

Как сказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, наша страна потребляет значительно меньше зерна, чем производит, поэтому есть возможность наращивать экспорт.

"Украина соберет в этом году где-то 70 миллионов тонн зерна, из них только 12 млн - внутреннее потребление, а остальное - экспортный потенциал", - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, украинцам не стоит бояться голодных времен, поскольку еды будет достаточно.

"Мы всегда будем с хлебом. Общий объем того, что собираем, намного больше, поэтому никакого дефицита продовольствия не будет, несмотря на рост стоимости горючего", - добавил Пендзин.

Что происходит с зерном

17 июля РФ вышла из зернового соглашения, заявив, при этом, что корабли в Черном море могут считаться военными, а, следовательно, могут быть атакованы.

Мировое сообщество призвало Россию разрешить поставки, однако Кремль ответил на это ракетными ударами по зерновой инфраструктуре портов.

В июле 2023 года Украине удалось экспортировать 3,7 млн тонн аграрной продукции, что на 29% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца.

16 августа 2023 года стало известно о том, что США ведут переговоры с Турцией по расширение зерновых маршрутов.

17 августа СМИ писали о том, что прогнозами экспертов Эрдоган заставит Путина вернуться к зерновому соглашению, но есть нюансы.

Эксперты убеждены, что отсутствие "зернового коридора" сдержит цены, но "убьет" украинских аграриев.

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