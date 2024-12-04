Отмечается, что до конца года многие продукты прибавят в цене до 20%.

Из-за падения рубля в Российской Федерации цены на ряд импортных продуктов вырастут. Ожидается, что в ближайшие месяц-полтора подорожание составит на 10-20%.

Издание Forbes пишет, что на конец ноября бананы в России подорожали на 8,8% в годовом исчислении до 1,19 доллара за килограмм, на мандарины - на 10% до 2,43 долл./кг, а апельсины за год поднялись в цене на 1% до 1,9 долл./кг.

Кроме того, перед новогодними праздниками в России могут подорожать местные продукты еще на 5–10% из-за ослабления рубля.

Видео дня

Отмечается, что на падение рубля сильнее всего реагируют скоропортящиеся импортные товары, как фрукты и овощи.

"На группах товаров длительного хранения, влияние валютного курса сказывается с отсрочкой по времени в несколько месяцев", - отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговле Игорь Караваев.

Что касается кофе, то его средняя цена в несетевой рознице за год выросла на 17%, а растворимого кофе - на 11%. Ситуация с чаем немного иная. По данным Росстата, черный байховый чай подорожал на 3%, пакетированный - на 1%, а зеленый - на 2,9%. Ожидается, что до конца года цены вырастут еще на 5–10%.

Цены на продукты в России - последние новости

Цена на продукты в РФ растет последние три годы. Годовая инфляция в октябре составила 8,5%, что в два раза выше целевого показателя Центробанка в 4%.

В конце ноября российский рубль резко упал, что привело к панике в России. Отмечается, что сети вынуждены переписывать ценники, но с самой большой проблемой столкнулись те российские торговцы, который занимаются прямым импортом.

Вас также могут заинтересовать новости: