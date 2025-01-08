Только виноград прибавил в цене более 20%.

В Украине растут цены на некоторые фрукты. Речь идет о яблоках и винограде.

По данным портала "Минфин", по состоянию на 7 января, виноград подорожал почти на 21% в сравнении с декабрем 2024 года.

Таким образом, средняя цена на виноград находится на уровне 249,08 гривни за килограмм, хотя в декабре 2024 года среднемесячная цена винограда была на уровне 206,11 грн/кг.

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Кроме того, растет среднемесячная цена на украинские яблоки. В декабре этот фрукт в среднем стоил 34,25 гривни за килограмм, а по состоянию на 7 января - 34,63 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от ряда факторов. По его словам, цены на овощи могут подскочить до 30-50%. При этом яйца из-за высокой стоимости кормов продолжат дорожать.

Что касается мяса, то рост цен будет ограничен из-за снижения спроса на дорогие продукты. Таким образом, подорожание составит до 2-5%, а хлеб и молочные продукты могут прибавить 10-15% в зависимости от стоимости сырья.

В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что цены в Украине могут подскочить на все, в том числе, на продукты, на фоне увеличения тарифа на транспортировку газа. В первом полугодии стоит ожидать повышения стоимости до 20%.

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