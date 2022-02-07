По сравнению с предыдущим месяцем хлебо-булочные продукты подорожали.

В феврале в Украине выросли цены на хлеб. Пшеничный хлеб в феврале подорожал до рекордной за последние пять лет цены – 25,9 грн.

Об этом сообщает Минфин.

Подорожал за месяц также и нарезной хлеб (0,6 кг). Сейчас за него в магазинах просят 25,5 гривны, по сравнению с 23,4 гривны в январе.

Кроме того, подорожание коснулось и ржаного хлеба. В январе в супермаркетах цена хлеба составила 30,6 грн. за 0,9 кг, а уже в феврале цена выросла до 31,5 грн.

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Индекс потребительских цен на продукты данной категории в феврале 2022 составил 103,39%. По сравнению с предыдущим месяцем хлебо-булочные продукты подорожали — в среднем цены на эти продукты увеличились на 3,39%.

В январе 2022 данный индекс относительно предыдущего месяца составлял 98,51%.

Отметим, что причиной подорожания хлеба эксперты называют "космическую" цену на газ для предприятий.

Цены на хлеб:

30 декабря 2021 года Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, поэтому субъекты хозяйствования, которые их реализуют, должны заранее декларировать их подорожание. Также этим решением Кабмин запретил устанавливать торговую наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон более 10%.

11 января 2022 года украинцев предупредили, что в январе цены на хлеб вырастут на 10%

11 января 2022 года стало известно о том, что в Украине введут продуктовые карточки.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.