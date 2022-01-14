12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.

В Украине ожидается рост цен на хлебобулочные изделия, однако качество хлеба ухудшится.

Об этом говорится в сюжете TCН.ua.

В объединении предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" заявили о том, что Украина будет импортировать муку из Турции, что приведет к подорожанию хлеба.

Как говорится в сюжете, данная ситуация обусловлена высокими ценами на газ и рекордным экспортом пшеницы высокого качества.

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Кроме того, как говорится в сюжете, производители отмечают, что в 2022 году хлеб планируется производить по упрощенной технологии, что неизбежно отразится на качестве конечной продукции.

По мнению производителей, в случае, если придется закупать муку из украинской пшеницы за рубежом, это неизбежно приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий на четверть.

Цены на хлеб:

30 декабря 2021 года Кабинет министров внес хлебный батон и подсолнечное масло в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, поэтому субъекты хозяйствования, которые их реализуют, должны заранее декларировать их подорожание. Также этим решением Кабмин запретил устанавливать торговую наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон более 10%.

11 января 2022 года украинцев предупредили, что в январе цены на хлеб вырастут на 10%

11 января 2022 года стало известно о том, что в Украине введут продуктовые карточки.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.