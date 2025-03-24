Некоторые позиции удивляют высокими ценами.

Некоторые овощи и фрукты в Украине на прошлой неделе дорожали. В частности, резко подскочили цены на свеклу.

Аналитики EastFruit отметили, что овощ подскочил с 16-17 гривень за килограмм до 17-20. При этом продолжился рост цен на огурец – с 95-150 до 100-160 грн/кг, а также дорожал сладкий перец – верхняя ценовая граница поднялась с 185 до 205 гривень.

Также дороже, чем неделей ранее, продавалась цветная капуста. Цены поднялись с 115-120 до 140-145 грн/кг. Помимо этого, подорожала тыква – с 25-30 до 30-40 грн/кг.

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На прошедшей неделе в Украине начала дешеветь морковь – нижняя ценовая граница снизилась с 28 до 26 гривень за килограмм. В то же время цены на томат пошли вниз – нижняя ценовая граница упала с 90 до 85 грн/кг.

В сегменте зелени подешевел салат со 150-180 до 80-150 гривень за килограмм.

Фруктовый сегмент отметился подорожанием некоторых позиций. Выросли цены на банан – с 65-70 до 70-75 грн/кг. Дороже, чем на предыдущей неделе, продавался мандарин. Цены подскочили с 70-130 до 75-135 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что в Украине растет инфляция, и этот процесс будет продолжаться.

По его словам, на цены вливают обстрелы украинской энергосистемы, потому что они приводят к росту расходов на энергоресурсы, что ложится в себестоимость продукции, а также плохой урожай прошлого года и зависимость от импорта.

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