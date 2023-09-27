Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Украине нужно помогать, пока не закончится война.

Румыния не отреагировала, как Польша, на зерновой кризис и применила, по согласованию с правительством Киева, систему лицензирования экспорта и импорта, чтобы румынские фермеры были защищены.

Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку интервью Digi24.ro, отметив при этом, что Украине необходимо помогать до конца войны, и поэтому он нашел, посоветовавшись с президентом Клаусом Йоханнисом, вариант лицензирования экспорта и импорта украинского зерна.

"Я один из тех, кто считает, что Украине нужно помогать, пока не закончится война. Наша помощь – помочь этому транзиту зерна. Вы видели, что я не ответил той же монетой, которой ответила Польша. У меня были институциональные дискуссии с президентом Румынии на эту тему, и мы оба пришли к одному и тому же мнению", - заявил Чолаку.

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Он также отметил, что это война между диктатором и демократическим миром

"Мы, посредством диалога с премьер-министром Украины, нашли эту систему лицензирования, как в Украине для экспорта, так и в Румынии для импорта, чтобы фермеры были защищены. Но мы не придумали запрет, потому что сигналом, который мы бы дали демократическому миру, было бы то, что мы не хотим помогать Украине. Это неверно и очень неправильно. Это не война между РФ и Украиной. Никакой войны между Путиным и Зеленским нет. Это война между диктатором и демократическим миром", - заявил Чолаку.

Ситуация с зерном

15 сентября 2023 года стало известно о том, что Польша продлит запрет на экспорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии.

Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно.

27 сентября 2023 года Польша заявила о том, что положительно оценивает план Украины по лицензированию агротоваров. Польская сторона хочет, чтобы Украина отозвала жалобу, которую подала в ВТО.

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