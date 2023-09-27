Польская сторона хочет, чтобы Украина отозвала жалобу, которую подала в ВТО.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал план Украины по лицензированию агротоваров "хорошим предложением".

Как пишет РАР, после онлайн встречи с украинским министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским Телус сообщил, что разговор касался вопроса транспортировки и продажи зерна и новых процедур, которые предлагает Украина по импорту с/х продукции в ЕС или за его пределы.

"Украинская сторона сказала, что если Польша скажет, что ей не нужны четыре зерновые культуры до конца года, то лицензии не будут выданы. Это вопрос, который должна рассмотреть наша сторона, но извне это выглядит хорошим предложением", – отметил польский министр.

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Он подчеркнул, что это означает, что бремя ответственности перекладывается на Польшу. И принимать решение будет польская сторона, а не украинская.

По мнению Телуса, сегодня важно нарабатывать долгосрочные механизмы.

"Если мы говорим, что Украина хочет присоединиться к Европейскому Союзу, и она хочет, и мы с этим политически согласны, то если мы сегодня не разработаем такие механизмы, они никогда не будут хорошо функционировать. Поэтому мы обязательно будем над этим думать", – сказал глава польского министерства.

Телус также обратил внимание на то, что Польша хотела, чтобы Украина отозвала жалобу, которую подала во Всемирную торговую организацию относительно ограничений на экспорт агропродукции в соседние европейские страны.

Польский и украинский министры договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса введения процедуры лицензирования.

Кроме того, Сольский сообщил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы по переносу ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта, для улучшения транзита через Польшу.

Министр агрополитики Украины сообщил, что подобную процедуру необходимо согласовать для транзита по польской территории агропродукции и в Германию. Он напомнил, что в августе такой механизм контроля был согласован Венгрией и Словакией.

Украинско-польский конфликт на фоне агроэкспорта

Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров после отмены этого ограничения Еврокомиссией.

Из-за этого Украина подала иск против этих стран во Всемирную торговую организацию.

Также Украина заявила, что запретит импорт определенных категорий товаров польского производства. На что польская сторона ответила, что может запретить ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов.

Наконец министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что не верит, что спор о поставках украинского зерна на польский рынок может существенно повлиять на отношения между Польшей и Украиной.

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