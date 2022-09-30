Украина по итогам сентября может выйти на довоенные показатели экспорта зерна.
Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил в эфире информационного телемарафона.
Он отметил, что за два месяца работы "зернового коридора" Украине удалось экспортировать более 5,5 млн тонн аграрной продукции, в том числе в сентябре - почти 4 млн тонн. За этот период было отправлено 250 судов в разные страны мира, 4 судна в рамках работы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН доставили зерновые в беднейшие страны.
"Я уверен, что даже в этом месяце (уже будут довоенные показатели экспорта зерна - УНИАН). Если брать результаты сентября - почти 4 миллиона тонн через три порта Одессы. Есть еще Дунай, железная дорога и грузовики. Я думаю, что мы точно будем иметь около 6 млн тонн экспорта агропродукции за месяц. Это и есть приблизительные цифры, которые у нас были до войны", - подчеркнул министр.
Война в Украине и зерновой коридор:
22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.
20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.
21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.
28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.
29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.
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