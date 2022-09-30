За два месяца работы "зернового коридора" Украине удалось экспортировать более 5,5 млн тонн аграрной продукции.

Украина по итогам сентября может выйти на довоенные показатели экспорта зерна.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что за два месяца работы "зернового коридора" Украине удалось экспортировать более 5,5 млн тонн аграрной продукции, в том числе в сентябре - почти 4 млн тонн. За этот период было отправлено 250 судов в разные страны мира, 4 судна в рамках работы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН доставили зерновые в беднейшие страны.

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"Я уверен, что даже в этом месяце (уже будут довоенные показатели экспорта зерна - УНИАН). Если брать результаты сентября - почти 4 миллиона тонн через три порта Одессы. Есть еще Дунай, железная дорога и грузовики. Я думаю, что мы точно будем иметь около 6 млн тонн экспорта агропродукции за месяц. Это и есть приблизительные цифры, которые у нас были до войны", - подчеркнул министр.

Война в Украине и зерновой коридор:

22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Через несколько дней суда с агропродукцией отправились из портов "Черноморск" и "Южный". Они направились в страны Азии, Европы и Африки.

20 сентября Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что с момента выхода первого за период полномасштабной войны судна с украинским продовольствием "зерновым коридором" экспортировано уже 4,1 млн тонн агропродукции.

21 сентября 2022 года Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить действие соглашения о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в середине ноября.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать договоренности об экспорте агропродукции. Президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров по этому вопросу.

29 сентября в Минагрополитики заявили, что не исключают закрытие зернового коридора.

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