Украинские фермеры ведут продажу репчатого лука по 20-25 грн/кг в зависимости от качества.

С начала этой недели в Украине цены на лук упали в среднем на 13%.

Как отмечают аналитики проекта EastFruit на сегодняшний день украинские фермеры ведут продажу репчатого лука по 20-25 грн/кг в зависимости от качества, тогда как еще неделю назад минимальные цены на эту продукцию не опускались ниже 23 грн/кг.

"Уступать в цене производители вынуждены из-за заметного снижения спроса, поскольку оптовые компании и розничные сети сформировали товарные запасы еще до новогодних праздников и сейчас еще не распродали имеющиеся объемы. В то же время качество продукции в необорудованных складах стремительно ухудшается, поэтому их владельцы снижают цены, чтобы таким образом стимулировать темпы сбыта этого овоща", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, по подсчетам экспертов, сейчас качественный лук в украинских хозяйствах стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в конце декабря 2021 года. Фермеры уверены, что после новогодних праздников темпы роста цен на продукцию в Украине значительно ускорятся. Свое мнение они аргументируют как ограниченным предложением лука высокого качества в украинском хозяйстве, так и значительным снижением урожая лука в большинстве стран ЕС.

Цены в Украине: последние новости

В Украине в декабре стоимость продовольственной корзины выросла в среднем на 38-39% по сравнению с прошлогодним показателем.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Института аграрной экономики, в Украине новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное – обойдется семье из четырех человек в 2 тыс. 655,17 грн, то есть на 43,9% дороже, чем в прошлом году.

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