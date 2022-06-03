Судно Ince Akdeniz с более чем 56 тыс. тоннами пшеницы в настоящее время возвращается обратно в Индию из Турции.

В конце мая Турция отклонила партию индийской пшеницы из-за фитосанитарных соображений, отправив судно с зерном обратно.

Как сообщает timesofindia, судно Ince Akdeniz с более чем 56 тыс. тоннами пшеницы в настоящее время возвращается обратно в порт Кандала из Турции.

Этот шаг со стороны Турции вызвал большую озабоченность среди индийских зернотрейдеров.

Турецкие власти заявили, что в партии пшеницы из Индии была обнаружена индийская краснуха, и поэтому министерство сельского и лесного хозяйства Турции отказало ей в разрешении на ввоз.

Пока министерства торговли и сельского хозяйства Индии не прокомментировали ситуацию. Тем не менее, официальные лица считают, что наличие заболевания растений индийской краснухой может вызвать серьезную озабоченность у любой страны-импортера, хотя это редкий случай касательно индийской пшеницы.

Издание отмечает, что после того, как турецкие власти отказали в приеме партии индийской пшеницы из-за проблем с краснухой, спрос на индийскую пшеницу может снизиться на международном рынке. Это может спровоцировать снижение цен на пшеницу в стране и за рубежом.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский посол в Анкаре Василий Боднар назвал Турцию среди стран, которые покупают украденное Россией украинское зерно.

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