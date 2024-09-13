Самые высокие цены за последние 7 лет: сколько стоят огурцы в Украине

Отмечается, что производители не исключают дальнейшего роста цен.

На текущей неделе в Украине заметно выросли цены на тепличные огурцы. Это вызвано повышенным спросом на фоне сокращения предложения.

Аналитики EastFruit отметили, что в настоящее время тепличные комбинаты готовы отгружать огурцы по 45-60 грн/кг ($0,31-0,52/кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Таким образом, тепличные огурцы в Украине поступают в продажу по самым высоким, как минимум, за последние 7 лет ценам.

По словам операторов рынка, повышение цены продиктовано несколькими факторами. Прежде всего, это следствие довольно ограниченного предложения огурцов на рынке, поскольку продукция открытого грунта в продажу уже практически не поступает.

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Кроме того, выборки данной продукции в тепличных комбинатах также заметно сократились из-за падения температуры.

Стоит отметить, что на данный момент огурец в украинских хозяйствах стоит в среднем уже в 2 раза дороже, чем год назад. При этом производители не исключают вероятности дальнейшего удорожания в этом сегменте.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ овощ продают по 72,89 гривни за килограмм.

В Auchan же огурцы можно купить по 72,90 грн/кг.

В Сильпо цены на огурцы чуть выше и стартуют от 83,90 грн/кг.

Цены в Украине - последние новости

Низкий спрос и увеличение предложения осенних сортов яблок, вынуждают украинских садоводов снижать цены. На данный момент качественное сортовое яблоко поступает в продажу по цене 12-18 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, в Украине стремительно рос спрос на картофель. Ажиотаж подогревался слухами о нехватке качественного картофеля в этом сезоне. Картофель предлагали по 12-18 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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