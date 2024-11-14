В Украине падают цены на лук: сколько сейчас стоть килограмм

Отмечается, что фермеры массово пытаются продать овощ низкого качества.

Фермеры в Украине на текущей неделе вынуждены снижать отпускные цены на лук. Причиной стало то, что предложение на овощ увеличилось, а вот спрос упал.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что мелкие хозяйства начали активно распродавать продукцию из необорудованных хранилищ и готовы идти на уступки, чтобы продать запасы до заморозков.

На сегодняшний день в Украине репчатый лук отгружают в диапазоне 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), в зависимости от качества и объема предлагаемой продукции, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Производители сообщают об ослаблении спроса на лук, тогда как предложение на рынке увеличивается. Рост предложения обусловлен желанием фермеров поскорее избавиться от некондиционного лука. В то же время спрос остается невысоким, в основном такой лук покупают для перепродажи, потому что для длительного хранения он непригоден.

Стоит отметить, что на сегодняшний день цены на лук в Украине в среднем на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Указано, что закупать качественный лук сложно, потому что многие производители заложили продукцию на хранение и будут ее продавать позже.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В Auchan репчатый лук можно купить по 14,90 грн/кг.

При этом в АТБ овощ продают по 15,95 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на лук стартуют от 17,30 гривни за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи и фрукты в Украине продолжают расти, но отдельные позиции все же немного дешевеют. Морковь имеет все шансы стать самым дорогим овощем из борщового набора.

Кроме того, большинство крупных тепличных комбинатов Украины завершили сезон реализации огурцов, что привело к снижению предложения и росту цен на овощ.

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