Аграрии протестуют против запланированного правительством сокращения субсидий.

В пятницу, 12 января, фермеры Германии заблокировали два пункта пропуска на границе с Польшей – в Любешине и возле Щецина, пишет RMF24.

Тракторы немецких фермеров перекрыли дорогу у обоих пунктов пропуска, и попасть в Германию невозможно.

К тому же немецкие фермеры предупредили, что в пятницу заблокируют около 40 мест в приграничном регионе Бранденбург. Они также планируют заблокировать выезды на автомагистраль в направлении Щецина.

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Отмечается, что немецкие аграрии уже пять дней протестуют против запланированного правительством Германии сокращения субсидий. План предусматривает постепенную отмену налоговых льгот на сельскохозяйственное дизтопливо.

ульминацией должна стать крупная демонстрация в Берлине в следующий понедельник, 15 января. В этот день также состоится встреча лидеров депутатских групп с приглашенными представителями фермеров.

Забастовки в Германии

В Германии в ночь на 10 января 2024 года началась трехдневная забастовка Профсоюзы немецких машинистов (GDL), решивших присоединиться к продолжающемуся протесту машинистов грузового транспорта, начавшемуся накануне вечером.

Ранее УНИАН писал, что немецкая экономика пережила тяжелый год, но 2024 может быть не лучше.

Следует отметить, что блокирование границ, но украинских, также используют польские фермеры. Так, 4 января польские фермеры возобновили блокирование движения грузовиков напротив пункта пропуска "Медика-Шегини" на польско-украинской границе. Однако 6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами, после чего они отказались от протестов.

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