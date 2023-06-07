Значительные проблемы ожидаются в производстве бахчевых культур, овощных культур, ягод, фруктов.

Посол по особым поручениям МИД Ольга Трофимцева, которая в 2019 году исполняла обязанности министра аграрной политики и продовольствия, прогнозирует сокращение урожая пшеницы в этом году на 10% из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС и последующее подтопление значительных посевных площадей на юге.

"Я думаю, что в оптимистичном варианте это минус 10% урожая пшеницы уже в этом году. Это однозначно значительный минус в производстве бахчевых культур, овощных культур, ягод, фруктов, потому что этот регион был одним из крупных поставщиков на внутреннем рынке...", - сообщила дипломат.

Основываясь на этом, она посоветовала агропроизводителям из других регионов рассмотреть возможность перехода на выращивание непривычных для себя культур. Это поможет перестроиться к новым реалиям, ведь техногенная катастрофа, устроенная оккупантами, будет иметь долгосрочные последствия.

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"Даже в этом сезоне, как бы это громко и популистски ни звучало, но о каких-то дешевых овощах, фруктах и ягодах, которые мы из этого региона поставляли, можно забыть даже в сезон", - добавила она.

Также Трофимцева указала на то, что, несмотря на все сложности, украинский агроэкспорт показывает неплохую динамику, даже при условии, что "зерновой коридор" работает не очень стабильно.

"Если в довоенное время у нас украинский агропродовольственный экспорт приносил где - то 43-44% валютной выручки, то в первом квартале этого года он составлял 63-65% всей валютной выручки страны", - сказала она.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия для Украины

Россияне ночью с 5 на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате этого в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, тысячи жителей нуждаются в эвакуации. Ситуация на временно оккупированном Левобережье Херсонской области является критической, ведь там российские военные не спасали гражданское население.

В "Укргидроэнерго" отметили, что станция не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины был согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

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