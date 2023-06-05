Польша уже получила проект нового регламента от Европейской комиссии.

Европейская комиссия подготовила проект постановления о продлении запрета на импорт украинского зерна до 15 сентября.

Такое заявление сделал Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в Twitter, отметив при этом, что Польша уже получила проект нового регламента от Европейской комиссии.

"Мы получили проект нового регламента от Европейской комиссии, который запрещает импорт четырех продуктов в пять стран ЕС. Срок действия, записанный в проекте, – 15 сентября этого года. Это проект, но я надеюсь, что он вступит в силу уже завтра", – написал Телус.

Видео дня

Агроимпорт из Украины

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с переизбытком украинской сельхозпродукции и в одностороннем порядке запретили импорт зерновых из Украины. Европейская комиссия в конце апреля 2023 года достигла соглашения с этими четырьмя государствами и Румынией.

Сообщалось, что эти страны не будут препятствовать транзиту украинской агропродукции. Кроме того ЕК выделила 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти названных странах.

31 мая 2023 года в ЕС озвучили, сколько могут действовать ограничения на импорт зерна из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: