"Коронакризисные" цены на продукты. Что почем будет на полках украинских магазинов

Коронакризис продолжает свой смертоносный марш по экономикам мира. Сокращение ВВП стран, даже самых передовых, достигло антирекордов, безработица растет, а продукты питания дорожают. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс продовольственных цен в июле вырос на 1,2% по сравнению с июнем. Больше всего в мире подорожали растительные масла и молочная продукция.

"За истекший месяц значение индекса цен на молочные продукты увеличилось на 3,5 процента, причем повышение цен затронуло все входящие в него продукты: от сливочного масла и сыра до сухого молока… Подорожание основных видов растительных масел обусловлено снижением объемов производства, активизацией международного импортного спроса и нехваткой рабочих-мигрантов", - отмечают в ФАО.

Иной выглядит ситуация на рынке мяса: мировые цены на свинину и говядину, наоборот, снизились, так как импортный спрос остается ниже экспортного предложения, несмотря на обусловленные пандемией перебои в поставках.

Курятина остается более востребованной - цены на нее пока растут. ФАО объясняет это сокращением объемов производства в Бразилии из-за роста стоимости кормов и ожидаемого падения спроса в перспективе, спровоцированного пандемией.

Что же касается Украины, у нас ситуация отличается от данных ФАО. Правда, если верить государственной статистике, а не кошелькам. С началом введения карантина из-за пандемии коронавируса у нас резко подорожали первоочередные, долгосрочные продукты питания. Затем цены немного "укротили", но они не собираются опускаться к докарантинному уровню.

По данным Госстата, потребительская инфляция в июле (по сравнению с июлем 2019 года) составила 2,4%, как и в июне. А по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены даже снизились на 0,6%, хотя с начала года выросли на 1,4%. То есть, после пика роста цены упали.

В ведомстве уверяют, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле по сравнению с июнем снизились на 1,4%. Больше всего подешевели яйца (на 15,1%) и овощи (на 15%). На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. Подорожали на 2,1-0,3% только мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки и хлеб.

Итого - больше всего набрали в цене фрукты (33,7%), яйца (14%), алкоголь и табачные изделия (10,1%). То есть, пока в Украине ценовая ситуация находится "в рамках", пиков роста нет. Просто все потихоньку дорожает. Но как долго продержится такая ситуация?

Ценовые качели

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, чтоцены на продукты питания в Украине не изменятся до осени, а вот фрукты и овощи в августе останутся достаточно дорогими.

"Прогноз такой: цены до осени расти не будут, но и падать тоже. В августе будут достаточно дорогими, по сравнению с прошлым годом, овощи и фрукты. Единственное, на что упадет существенно цена, – это на яблоки", - отмечает эксперт.

Дорошенко допускает, что овощи борщового набора осенью могут подскочить в цене из-за снижения урожая: "Наша импортозависимость по ним сохраняется из-за того, что овощей ежегодно собирают все меньше".

По его словам, цены на яйца будут колебаться до конца года, продолжат дорожать мука, хлеб и макароны (из-за роста мировых цен на зерновые).

Тут стоит отметить, что "плодоовощные" эксперты дали свой прогноз: в этом году на нашем рынке не будет традиционных для импорта Украины белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также на рынке не будет белорусского чеснока и лука. Как результат, цена на борщовой набор поднимется, как минимум, в полтора раза.

Экономический эксперт Олег Пендзин обращает внимание на то, что в докладе ООН, разработанном в том числе с ФАО, отмечается, что к концу 2020 года в результате пандемии COVID-19 количество голодающих в мире может увеличиться более чем на 130 миллионов человек (с нынешних 690 миллионов). А вспышки острого голода в условиях пандемии временами могут повысить и это число.

"Это будет и следствием, и причиной роста мировых цен на продовольствие. Украина полностью интегрирована в мировые продовольственные рынки. Более того, в нашей стране давно действуют мировые цены на продукты питания. Кстати, при совсем не мировых уровнях доходов населения (как следствие: если европейская семья тратит на еду 12-18% своего месячного дохода, то украинская - 48%). Любой рост цен на мировых продовольственных рынках автоматически будет провоцировать рост цен на продукты внутри Украины. Ведь верхним пределом украинских внутренних цен является цена элективного импорта", - отметил эксперт.

По его мнению, в Украине процесс повышения стоимости продуктов питания начнется с сентября.

"Плюс" на ценниках

Неутешительны и прогнозы правительства. Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотрело свои оценки развития Украины: падение ВВП страны по итогам 2020 года составит 6% вместо ожидавшихся в апреле 4,2%.

"По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году. Характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", которые будут оказывать негативное влияние на экономику страны, вследствие чего восстановление будет медленным", - говорится в прогнозе Минэкономики.

Но есть и немножко потизивных цифр: Минэкономики прогнозирует более сдержанную инфляцию - 5,8% против 7%, а также более крепкий среднегодовой курс гривни - 27 гривни/доллар против 28,85 гривни/доллар.

Между тем, в ведомстве отмечают, что "бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий карантинных мероприятий, возрастет, что, в условиях сокращения доходов, приведет к существенному росту дефицита бюджета до 5,6% ВВП".

В Минэкономики считают, что спрос будет иметь отрицательную динамику, а больше всего обвалятся инвестиции. Останется сложной и ситуация на рынке труда - безработица будет длительной "в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями".

Простыми словами, в целом оценки негативные. Коронакризис, несомненно, отразится на доходах украинцев и на ценах на продукты и товары. Но отчаиваться повода нет – как и любой кризис, этот тоже рано или поздно закончится. Нужно его пережить.

Нана Черна