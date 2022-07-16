Также он раскритиковал украинскую делегацию, которая начала переговорный процесс с делегацией РФ.

Военный эксперт Олег Жданов раскритиковал ООН и украинскую делегацию, которая в Стамбуле села за стол переговоров Россией.

Такое заявление Жданов сделал в эфире своего YouTube-канала.

"Согласно заявлению генерального секретаря ООН, переговорные группы Украины и России очень сильно сблизились, и договорились на следующей неделе подписать итоговый документ по вывозу зерна из Украины в объеме до 27 млн тонн", - сказал Жданов.

При этом он отметил, что ни одна из сторон не разглашает подробности - ни российская, ни украинская, ни турецкая, которая также принимала участие в договоренностях.

"Есть только информация, что Россия категорически настаивает на контроле, на допуске их к погрузке, чтобы они могли контролировать погрузку на суда. И Россия выдвигает жесткое требование о временной остановке огня хотя бы на Херсонском направлении. Даже такая информация промелькнула", - сказал он.

По его словам, 27 млн тонн зерна, которые находятся в Украине, составляют менее 1% от общего мирового рынка зерна, а разговоры о том, что украинское зерно спровоцирует продовольственный кризис - это блеф и манипуляция цифрами.

"Первое - чье зерно? Если это зерно госрезерва, то это один вопрос, это государственное зерно. И тогда государство получит деньги от его продажи. Если это зерно наших агротрейдеров, тогда почему государство так бьется за зерно наших олигархов? Тем более, что 27 млн тонн зерна, которые находятся в Украине, составляют менее 1% от общего мирового рынка зерна. То есть разговор о том, что наше зерно спровоцирует какой-то там продовольственный кризис - это полный блеф и полная манипуляция цифрами. Чтобы вы понимали, 7% мирового объема зерна перерабатывается в спирт и биотопливо", - отметил Жданов.

Кроме этого, военный эксперт призвал генерального секретаря ООН приехать в Украину и посетить города, уничтоженные РФ.

"И если господин Гутерреш, генеральный секретарь ООН, так сильно переживает о том, чтобы кто-то не остался голодным, то пусть позаботится, чтобы 1% с 7% не переделали в биотопливо или спирт, а отправили вместо того зерна, которое не может сегодня вывезти Украина. И почему только вопрос денег, продажа зерна и поставка куда-то, то господин Гутерреш здесь первый. То он с Путиным ручкается, то он готов лично приехать в Стамбул на подписание итогового документа по договоренностям о вывозе зерна из Украины. У меня вопрос: господин Гутерреш не хочет приехать в Винницу и принять участие в захоронении тех детей, которые погибли в результате ракетного удара? А он не хочет приехать и посетить линию фронта, посмотреть, какие убытки? Что вчера в Днепре творилось, сколько убитых, сколько раненых? Что в Харькове происходит? Что в Николаеве? Я что-то не вижу здесь эмиссаров ООН, которые бы строили городки и лагеря для переселенцев. Точно такие же, какие они строят на Ближнем Востоке, в Африке, с модульными домиками, с палаточными городками. Где эмиссары ООН, которые раздают гуманитарную помощь? Где волонтеры ООН, которые помогают нашим гражданам дойти до укрытий во время воздушных тревог? А вот как вывозить зерно, там, где деньги, там ООН на передовых позициях", - добавил он.

Также Жданов раскритиковал украинскую делегацию, которая начала переговорный процесс с делегацией РФ. Он не понимает, как после всего, что российские военные сделали в стране, участники украинской делегации обнимаются и жмут руки.

"У меня есть еще один вопрос. А как после ракетных ударов по Виннице, Кременчугу, Сиротино Одесской области как наша переговорная группа садится за один стол переговоров с российской стороной? Вам там совесть не мучает? О чем вы там? За руки здороваетесь с русскими, обнимаетесь? Обнимаю, целую, жму руку? Давайте договоримся, как вывозить зерно? Вот подумайте над этими вопросами и нужно определиться, мы либо воюем с Российской Федерацией, либо мы вывозим зерно. Тем более, что наше зерно в продовольственной мировой экономике - менее 1%. И президент обращается о том, что у нас жертвы, что у нас ракетные удары, а наша переговорная группа решает вопрос вывоза зерна вместо того, чтобы решать вопросы поставки боеприпасов, гуманитарной помощи и других вопросов, связанных с фундаментом нашей победы в этой войне", - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня США и Саудовская Аравия договорились помочь Украине с экспортом зерна.

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