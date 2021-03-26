Почему снижение аграрного налога обернулось болезненной проблемой

Верховная Рада снизила налог на добавленную стоимость сельскохозяйственного сырья, чтобы упростить работу в агросекторе и устранить теневые схемы, но что-то пошло не так. УНИАН разбирался, почему снижение НДС пока не принесло ожидаемой пользы, и как это может спровоцировать рост цен на продукты питания.

Уже почти месяц украинские аграрии работают по новым правилам налогообложения: в феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, который снизил ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на операции с некоторыми видами сельскохозяйственной продукции до 14 с 20 процентов.

С 1 марта право на сниженную процентную ставку НДС получили следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла.

«Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства», – подчеркнули в Офисе президента.

В Министерстве финансов заявили, что эта налоговая инициатива «ударит по схемам» в аграрном секторе и позволит сохранить миллиарды гривень в бюджете Украины.

По мнению правительства, снижение налога, во-первых, обеспечит комфортные условия для отечественного бизнеса и выведет его из «тени». Во-вторых – государство сократит расходы на бюджетное возмещение НДС, которое выплачивает сельхозпроизводителям и экспортерам, и которым порой злоупотребляют недобросовестные компании. Меньшая сумма компенсации сделала бы такие махинации невыгодными.

Казалось бы: все делается во благо честному украинскому бизнесу. Но закон встретил сопротивление со стороны аграрных ассоциаций, участников рынка и экономистов. Почему аграрному бизнесу оказалось сложно работать по более низким и, вроде как, льготным налогам?

Война с налоговыми «скрутками»

Закон в первую очередь нацелен на устранение так называемых налоговых «скруток» – схем, которыми пользуются недобросовестные экспортеры и импортеры, чтобы получить возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета в случае налогового кредита или при экспорте украинской продукции.

Например, за возмещением НДС обращаются компании, которые продают за границу отечественное зерно, чтобы вернуть уплаченные 20 процентов налога.

«Экономика Украины ежегодно теряет до 2 миллиардов долларов в виде валютной выручки из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу. И, к сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры», – отметил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В Министерстве финансов и Налоговой службе полагают, что уменьшение ставки НДС до 14 процентов сократит рентабельность такого рода схем, и потому их станет меньше.

При этом, по мнению этих ведомств, данная инициатива не повлияет на объемы поступлений в бюджет – ставка налога снижается на операции с сырьевыми товарами, которые используются перерабатывающей промышленностью для производства других товаров уже конечного потребления, на операции с которыми ставка НДС остается 20 процентов.

Почему столько недовольных?

В Минфине считают, что недовольство по поводу снижения ставки НДС исходит от недобросовестных субъектов аграрного сектора, которые и разгоняют фейки об очередной «зраде» и пугают будущей катастрофой.

«На самом деле, катастрофа ждет «дельцов» от аграрного сектора, которые пытаются нажиться на труде селян, создавая различные схемы перепродажи сельскохозяйственной продукции», – отмечают в министерстве.

В реальности же, изменение правил усложнило работу многих добросовестных компаний. Под действие сниженного НДС попало и молочное сырье, и крупный рогатый скот, которые, в отличие от зерновых, реже используются в «скрутках» на таможне и больше реализуются на внутреннем рынке.

Для молочной отрасли снижение НДС до 14 с 20 процентов означает, что переработчики молока получат меньшую компенсацию из бюджета, поскольку налоговая нагрузка в эти 6 процентов переносится с производителя на переработку. И это на фоне того, что отрасль уже который год находится в кризисе.

По мнению кандидата экономических наук национального научного центра «Институт аграрной экономики» Леонида Тулуша, снижение процентной ставки НДС приведет к подорожанию продуктов питания.

«Есть все причины утверждать, что для потребителей цена вырастет. В первую очередь, это касается молока и молочных продуктов, а также и мукомольной и крупяной продукции», – сказал он.

Эксперт объяснил это тем, что производители аграрной продукции не планируют снижать цены отпуска, даже с учетом снижения НДС, и хотят таким образом увеличить маржинальность своего бизнеса.

«Для перерабатывающих предприятий цена входного ресурса без НДС вырастет фактически, соответственно маржинальность у них должна как минимум остаться без изменений, а сама же цена определяется ритейлером на основе покупательной способности. Поэтому, для того, чтобы обрабатывающим предприятиям остаться как минимум при своих деньгах, мы ожидаем, что цена продуктов питания должна вырасти», – сказал эксперт.

Что получили в итоге

В Ассоциации производителей молока уже успели почувствовать, как новая налоговая инициатива за первый месяц своего действия добавила напряжения на рынке.

«Цена на молоко без учета НДС для некоторых производителей действительно снизилась, для большинства – осталась неизменной, а для остальных выросла. Снижение получили производители небольших объемов молока, а высокую цену – крупнотоварные производители высшего сорта с диверсифицированными каналами сбыта. По совокупности этих причин новые цены на молоко без НДС, по сути, не снизились, как ожидалось, а выросли на 5-10 копеек за килограмм», – сообщили в ассоциации.

К тому же, за последние годы надои и переработка молока в стране стремительно падают, а украинские производители сталкиваются с дефицитом качественного молока-сырья, что в дальнейшем приведет к еще большему росту закупочных цен на молоко.

Это поставит предприятия перед выбором – или оставлять текущие цены без изменений и нести убытки, либо повышать цены реализации молокопродуктов, чтобы сохранить хотя бы базовую рентабельность. Очевидно, что последнее – более вероятно.

В итоге пострадают обычные покупатели, которые заплатят в магазине еще 20 процентов НДС поверх подорожавшего молока.

Мукомольные предприятия, как и другие переработчики, тоже пострадали от налоговой новации, о чем заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Борис Шестопалов.

«Что мы в итоге имеем? Это то, что производители муки покупают зерно со ставкой НДС 14 процентов, а при отпуске готовой продукции конечному потребителю доначисляют 6 процентов за счет собственной прибыли. Уже за несколько месяцев это «вымоет» значительную часть рабочего капитала. И речь не только о производителях муки, но и о производителях масла, мяса, круп и так далее», – рассказал участник рынка.

«Избавьте нас от этого счастья»

Так как новая модель налогообложения аграрного сектора работает всего месяц, о ее успешности или разрушительном ущербе говорить пока рано.

«Будем ждать отчета о полном преодолении «скруток» от Налоговой службы, и 1 апреля лучшая для этого дата», – подчеркнул генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластен.

Еще одной головной болью для аграрных компаний стала необходимость вести «двойную бухгалтерию», ведь по некоторым товарам НДС остался на уровне 20 процентов и, соответственно, нужно перестроить всю систему учета и налоговых накладных.

Естественно, это дополнительный фактор стресса, который уж точно не облегчает жизнь в период продолжающейся пандемии, очередного локдауна и новых опасений по поводу сбоев в международной торговле.

В «Институте аграрной экономики» считают, что в первое время государство также не выиграет от этой налоговой инициативы.

«В первый год действия сниженной ставки государство все-таки потеряет в поступлениях НДС, так как на начальных этапах рынок будет только адаптироваться к изменениям», – считает экономист Леонид Тулуш.

Бизнес и профильные ассоциации уже призывали Верховную Раду «избавить» от налоговой «льготы» в виде сниженного НДС молочную отрасль, которой это больше всего не выгодно, – однако никакой реакции до сих пор не было.

Похоже, в ближайшее время ничего не изменится, и аграрным производителям с переработчиками придется смириться с новыми условиями работы.

Но как бы не критиковали налоговые новации эксперты и участники рынка, стоит помнить о важном обстоятельстве: власть начала войну с теневыми схемами, убытки от которых составляют десятки миллиардов гривень ежегодно. Бесспорно, очищение аграрного бизнеса от недобросовестных дельцов пойдет всем на пользу. Но желательно, чтобы эта борьба велась с умом и не создавала новых проблем.

Анна Нагорная

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